Элон Маск опубликовал фотографии почти полностью собранной ракеты Falcon Heavy от SpaceX на мысе Канаверал, штат Флорида, - самый большой и лучший взгляд на то, как будет выглядеть финальная итерация. Дата запуска ракеты установлена на пока еще не объявленное время в январе и до этого никогда не доводилась до этого, поэтому фотографии показывают что-то весьма перспективное. Из фотографий самые большие недостающие части выглядят как полезная нагрузка и носовой конус наверху.

Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9, связанных друг с другом, и будет использоваться в основном для повторного использования, причем все три ядра предназначены для возвращения на Землю после запуска, чтобы их можно было использовать для других миссий. Маск сказал, что внешние сердечники ракеты для этого предстоящего запуска-ранее выпущенные ускорители Falcon 9.

Как мы уже сообщали ранее, Falcon Heavy станет одной из самых мощных ракет, когда-либо созданных, способных поднимать около 63 502,92 кг груза на более низкую орбиту. Но, учитывая все задержки и проблемы, пережитые Falcon Heavy, Маск по понятным причинам поставил планку на успех.