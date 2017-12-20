За последнее десятилетие правительство Великобритании попыталось закрепить базовый уровень широкополосного обслуживания в стране. Идея заключается в том, что к 2020 году у представителей общественности будет законное право запрашивать у их интернет-провайдера скорость не менее 10 Мбит / с, независимо от того, живут ли они в большом городе или в сельской местности. Это все часть универсального обязательства правительства (USO), которое было изложено в Законе об цифровой экономике, принятом в начале этого года.

Первоначально министры рассмотрели вопрос о принятии добровольного предложения БТ, в результате которого она потратила бы до 600 миллионов фунтов стерлингов, предоставив 1,4 миллиона сельским жителям доступную скорость не менее 10 Мбит/с. Однако в заявлении сегодня правительство подтвердило, что теперь оно будет идти по нормативному маршруту, поскольку оно обеспечивает «достаточную уверенность и юридическую силу, необходимую для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа для всей Великобритании к 2020 году».

Секретарь по вопросам культуры Карен Брэдли сказала: «Мы знаем, насколько важна широкополосная связь с домами и предприятиями, и мы хотим, чтобы все получили выгоду от быстрой и надежной связи. Мы благодарны БТ за их предложение, но решили, что только регуляторный подход сделает высокую широкополосную скорость реальностью для всех в Великобритании, независимо от того, где они живут или работают».

Теперь правительство начнет определять, что должно включать обязательство по универсальному обслуживанию (USO). Ожидается, что законодательство будет принято в начале 2018 года, и для того, чтобы официально ввести минимальные ожидаемые скорости, ранее изложенные Ofcom, потребуется примерно два года.

Хотя это, безусловно, удар для BT, правительство уверено, что оно приняло правильное решение. Оно считает, что, введя законодательство, минимальные скорости могут быть увеличены по мере развития требований потребителей и что ни одно домохозяйство не останется позади (с учетом порога стоимости).

Хорошей новостью является то, что фиксированные линии «сверхскоростных широкополосных» соединений, которые обеспечивают скорость 24 Мбит / с или более, в настоящее время покрывают приблизительно 95% британских домов и предприятий. Благодаря дотации правительства Великобритании по широкополосной доставке эта цифра может достигать 98 процентов к 2020 году. Это означает, что к тому моменту, когда УСО будет соблюдаться, только небольшой процент помещений в Великобритании попадет в разрыв.