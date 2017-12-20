Хотите, чтобы ваша интернет-активность была защищена независимо от того, какое устройство вы используете или где находитесь? Вам не придется слишком много времени ждать. Karma показала, что ее анонимная точка доступа Karma Black LTE будет отправлена 15 января, и теперь будут открыты предварительные заказы.

Потратите $ 149 ($ 249 после 15 января) плюс 20 долларов в месяц на службы безопасности, и вы получите портативный маршрутизатор, который шифрует весь ваш интернет-трафик, маскируя ваше местоположение и другие потенциально идентифицирующие маркеры данных. Вы можете использовать его для повышения конфиденциальности вашего домашнего подключения, и есть обещание расширений функций, которые включают сетевые сервисы Tor анонимности, антивирусные гарантии, блокирование рекламы и родительский контроль.

Это не тривиальная сумма для оплаты, особенно если вы собираетесь использовать данные LTE. В некоторых случаях программного обеспечения может быть достаточно. Однако это может быть ответом, если вы абсолютно отказываетесь оставлять цифровые следы и не можете гарантировать, что вы всегда будете в сети в одном месте или при использовании одних и тех же устройств.