Oculus, компания, ответственная за запуск виртуального рынка стоимостью 2 миллиарда долларов, знает, что виртуальная реальность - это не будущее. По мере того, как его инженеры закладывают миллионы долларов Facebook во второе поколение гарнитур VR, глава исследования компании Майкл Абраш готовится к миру, в котором дополненная реальность доминирует в нашей повседневной жизни.

«Независимо от того, насколько хорош VR, мало кто будет комфортно общаться с кем-то, чьи глаза они не могут видеть, а социальная приемлемость - абсолютное требование для всего, что мы носим на публике», - сказал Абраш на конференции Facebook F8 в апреле.

Хотя VR обладает способностью связывать людей на разных континентах и выражать сильные, эмоциональные переживания более погруженными способами, чем когда-либо прежде, эти громоздкие наушники просто не привлекательны. Оборудование VR - плотные козырьки с громоздкими ремнями и толстыми объективами - физически отделяют пользователя от реального мира. Ношение гарнитуры VR сродни добровольной обвязке; он чувствует себя уязвимым. Плюс, это выглядит странно.

То, как продукт заставляет людей чувствовать себя трудно поддающимся количественной оценке и даже сложнее разрабатывать, но это невероятно важно для успеха любого нового инструмента. Абраш это знает. Окулус это знает. Facebook, материнская компания Oculus, тоже это знает, как и другие крупные технические производители, такие как Google, Apple и HTC. И это одна из причин, по которой AR - это будущее, а не VR.

«Мы все знаем, чего мы действительно хотим: AR очки, - сказал Абраш в апреле. «Их здесь нет, но когда они прибудут, они станут одной из великих трансформационных технологий в ближайшие 50 лет».

Однако только потому, что VR - это DOA, это не означает, что индустрия исчезнет в ближайшее время. Фактически, крупные производители VR уже готовят своих пользователей к тому, что VR неотличим от AR - когда эти толстые пластиковые гарнитуры превратятся в стильные, прозрачные линзы, проецирующие виртуальные миры на физический план, с возможностью полностью исключить реальность в пользу погружения.



Sony является лидером в области привязанных гарнитур: она продала 2 миллиона устройств PlayStation VR с момента их дебюта прошлой осенью, что значительно опережает оценочные продажи HTC Vive и Oculus Rift - вместе взятых.

Однако эти цифры не могут конкурировать с продажами мобильных гарнитур VR, таких как Google Cardboard, Daydream View или Samsung Gear VR. С 2014 года Google отправила более 10 миллионов Cardboard гарнитур, и в 2017 году она продала от 2 до 3,5 миллионов устройств Daydream. По словам аналитиков, Samsung в этом году планирует продать целых 6,7 миллиона гарнитур Gear VR.

Одна из причин взрыва мобильного VR, в то время как Vive и Rift видели медленные продажи, - это доступность. Vive and Rift не только оцениваются выше, чем у других гарнитур - Daydream View составляет 100 долларов, а Rift - 400 долларов, например, но также требует высокопроизводительных ПК, что легко повышает стоимость входа выше 1000 долларов.

Это все изменится. Второе поколение VR уже в пути, и задействовано гораздо меньше кабелей. Автономный VR - это следующий шаг, полностью удаляющий ПК (или смартфон, если на то пошло).

У Oculus есть две автономные гарнитуры: Go и Project Santa Cruz. Go - это беспроводная гарнитура для масс по цене 200 долларов и планируется выпуск в начале 2018 года. Проект Santa Cruz - это внушительная автономная гарнитура VR с полным позиционным отслеживанием и шестью степенями свободы, позволяющая владельцу более естественно перемещаться в цифровых пространствах. Santa Cruz должна отправиться разработчикам к концу следующего года.

HTC и Sony тоже ныряют во вторую волну. У HTC есть Vive Focus, 6DoF, отвязанная гарнитура, которая дебютировала в Китае в декабре этого года примерно за 600 долларов. Тем временем Sony спокойно улучшает PSVR. В октябре в Японии появилась обновленная версия гарнитуры с поддержкой HDR в Японии, хотя она по-прежнему привязана. И Google сотрудничает с HTC Vive и Lenovo на пару автономных гарнитур.

Несмотря на относительную нехватку проводов в грядущем поколении гарнитур VR, само оборудование все еще громоздко и жестко, и это блокирует глаза пользователя - нерентабельный грех, по словам Абраша. VR испытывает недостаток в элегантности, и этот фактор, вероятно, удерживает еще одного крупного производителя технологий Apple, чей 900-миллиардный бренд зависит от производства тщательно разработанных продуктов. Apple не проявила интереса к созданию аппаратуры VR, хотя, по слухам, она работает над гарнитурой AR, которая будет объявлена в 2019 году.

«Моя собственная точка зрения заключается в том, что расширенная реальность - это большая из двух, потому что дает нам возможность сидеть и быть очень настоящим, разговаривая друг с другом, но также позволяет видеть другие вещи визуально», - сказал генеральный директор Apple Тим Кук в конце 2016 года.

У Microsoft нет такого же оправдания, как у Apple. Исторически, она не боится подталкивать экспериментальные продукты к ничего не подозревающей общественности. Тем не менее, компания пока имеет небольшой след на рынке VR, предлагая несколько дешевых гарнитур для Windows, построенных сторонними компаниями. Этот предварительный подход, по-видимому, является целенаправленным: Microsoft готовится к реальности, где VR представляет собой лишь щель опыта, предлагаемого линзами, расположенными на наших носах. Компания уже играет в пространстве между VR и AR со своими платформами смешанной реальности, создавая основу для сосуществования этих двух экосистем. В ближайшем будущем компания, похоже, гораздо больше заинтересована в AR, о чем свидетельствует ее внимание к HoloLens.

С момента своего запуска в 2015 году гарнитура Dell HoloLens от 3000 долларов нашла рынок в деловом мире, который теперь доступен в 39 странах и используется компаниями, включая Ford и Thyssenkrupp. Это гарнитура AR и инструмент для игр, хотя немногие люди сбросили такие деньги, просто чтобы играть в Minecraft на столе. Следующая версия HoloLens не должна появляться до 2019 года, хотя, когда она появиться, у нее, как сообщается, будет многообещающая система ИИ, которая должна улучшить возможности голосового и объектного распознавания гарнитуры.

И затем появляется волшебный скачок. Компания уже много лет строит оборудование AR, большая часть его работы скрыта в тайне и преследуется тревожными слухами - но это все изменится. В 2018 году Magic Leap планирует выпустить свою первую гарнитуру для смешанной реальности в потребительском классе, хотя пока нет ни слова о цене. Окончательный дизайн аппаратного обеспечения более изящный, чем все, что мы видели в первом поколении гарнитур VR или AR, хотя этот аппарат определенно выделялся публично.

Если рынок аппаратного обеспечения AR вялый, в течение последних нескольких лет взорвалась программная сторона вещей. Массово популярные приложения, такие как Pokemon Go, создали AR на более широком рынке, демонстрируя основным потребителям, что возможно, когда мы смешиваем цифровой мир с реальностью. Apple собирается использовать программное обеспечение HAM on AR с ARKit, что позволяет разработчикам играть в этих смешанных пространствах, а Google находится прямо позади своей экосистемой ARCore. У Microsoft есть Mixed Reality Capture Studios и Mixed Reality Academy на своем реакторе в Сан-Франциско, чтобы войти и экспериментировать с AR, VR и все между ними.

Многие из этих нововведений происходят на мобильных устройствах. Как Apple, так и Google подчеркнули AR в своих последних моделях смартфонов, демонстрируя покупки, развлечения, переводческие и игровые приложения на сцене во время крупных пресс-конференций. Facebook предприняла огромные шаги, чтобы интегрировать AR в свои платформы, а также свои шаги в социальных VR с помощью Spaces.

«Я уверен, что теперь мы намерены продвинуть эту платформу с расширенной реальностью вперед», - сказал в апреле основатель Facebook Марк Цукерберг. «В долгосрочной перспективе вся работа, которую мы здесь делаем, будет идти в очки, которые все мы хотим. Это все те же технологии».

VR и AR следуют различным путям к одному и тому же выводу: комбинация VR и AR, которая делает людей более умными, способными и информированными. Это очень похоже на смешанную реальную мечту Microsoft, если мы будем честными.

Будущее AR - или смешанная реальность в целом - привязано к будущему искусственного интеллекта. По мере развития индустрии ИИ разработчики смогут упаковывать больше энергии в более мелкие и более обтекаемые гарнитуры, пока невозможно обнаружить различия между аналоговыми и AR-очками. Черт, даже Facebook (то есть Oculus) входит в аппаратную игру AR, обещая в конечном итоге запустить пару непритязательных очков, способных проецировать новые миры на наши собственные в повседневных ситуациях.

«Через двадцать или 30 лет я предсказываю, что вместо того, чтобы носить стильные смартфоны во всем мире, мы будем носить стильные очки», - сказал Абраш. «Эти очки будут предлагать VR, AR и все между ними, и мы будем носить их весь день и использовать их практически во всех аспектах нашей жизни. Различие между AR и VR исчезнет».

Компании, строящие VR, также занимаются AR, в то время как те, кто сосредоточен на AR, учатся на испытаниях растущей индустрии VR. Однако будущее ясно - буквально. В конце концов, VR не обречен. Это будет очень похоже на AR.