PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) стал самым большим сюрпризом в этом году. С момента запуска в Steam Early Access в конце марта игра, начавшая жизнь в качестве мода DayZ, собрала 25 миллионов игроков на ПК, не говоря уже о сделке по маркетингу и публикации от Microsoft для версии Xbox One. На этой неделе версия 1.0 поступает в Steam, получая вторую карту и новую функцию мгновенного воспроизведения в процессе.

Но для генерального директора PUBG Corp Чан-хана Кима, хотя игра не теряет бета-статус, ведь еще много работы. «Когда мы впервые запустили этот проект и подумали о модели раннего доступа, мы никогда не воспринимали ее как модель, в которой вы начинаете разрабатывать игру, вы ее завершаете, вы ее отправляете, а затем заканчиваете с ней», - сказал Ким. «Пока у нас есть фанаты, играющие в нашу игру, это никогда не будет законченным продуктом».

До PUBG Ким работал над многопользовательскими играми в Южной Корее, где каждый проект проводил около пяти лет в разработке. Он сказал, что самая сложная часть получала значимую обратную связь от игроков во время ограниченных альфа-или бета-тестов, а затем была в состоянии реализовать ее в игре, пока не стало слишком поздно делать радикальные изменения. Для PUBG он хотел попробовать другой подход: как можно быстрее подготовить рабочий прототип и оттуда, продолжать придерживаться особенностей. «Мы приняли инди-подход к разработке», - прокомментировал он.

Ким сказала, что это одно предоставило команде возможность сосредоточиться на том, чтобы сделать основной игровой процесс лучшим. Преимущества очевидны. В то время как главное меню и пред-игровое лобби вялое, как только ваша краткая поездка на грузовом самолете закончится, а вы на земле, почти все сглаживается. Вот когда начинается захватывающая охота на оружие и людей, чтобы стрелять в них. Не говоря уже о стремлении к тому, чтобы быть последним выжившим из 100 игроков.

В октябре еще не было даты выхода для игры на PlayStation 4, потому что команда была сосредоточена на том, чтобы вывести порт Xbox. Команда сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее увеличить версию Xbox до ПК, а также добавить еще одну консоль в микс.

Результатом этого усердия может быть кросс-платформенная игра между ПК и игроками Xbox One.

«Важно, чтобы мы получили две версии сборки, чтобы они были идентичны, чтобы это произошло», - сказала Ким. «Кросс-сетевая игра между ПК и Xbox - это то, чего действительно хочет вся команда», - добавил он, но есть много проблем, которые мы должны решить до того, как это произойдет. Для начала PUBG Corp. необходимо выяснить, как правильно сопоставлять игроков с помощью клавиатуры и мыши против людей, использующих геймпад на Xbox One.

Microsoft связала игроков Forza Horizon и Gears of War 4, поэтому кажется вероятным, что, как только две версии достигнут паритета, PUBG в конечном итоге получит такое же лечение. Но не ожидайте этого в ближайшее время. «Мы только что запустили программу Xbox Game Preview, и сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на дальнейшей стабилизации и оптимизации [игры]».

В течение нескольких месяцев PUBG находилась в раннем доступе, будучи развитой публично, она поднял громкого конкурента Fortnite: Battle Royale из Epic Games. Unreal Engine от Epic - это набор инструментов, который поддерживает как PUBG, так и Fortnite, и студия признала, что она была вдохновлена игрой Кима и Грина в маркетинговых материалах для режима бесплатного боя.

PUBG Corp ответила несколькими способами. В пресс-релизе Ким сказал, что PUBG Corp никогда не просили разрешения использовать игру их команды в рамках своей промо-тактики. Ким также сказала, что он обеспокоен тем, что «Fortnite может воспроизводить опыт, для которого известен PUBG». То, как он закрыл пресс-релиз, особенно говорит: «Сообщество PUBG имеет и продолжает демонстрировать много общего, как мы рассматриваем дальнейшие действия».

На этой неделе Ким был гораздо более сдержан, заявив, что этот опыт не повлияет на него, используя ранний доступ для будущих проектов. «Ранний доступ и конкуренция - это две разные вещи, которые не обязательно связаны друг с другом», - сказал он. «Мы чувствуем, что PUBG - это титул, который действительно приступил к новой битве», и из-за успеха PUBG Corp вполне естественно ожидать других игр в жанре, включая режим Fortnite.

История PUBG во многом напоминает Minecraft. Несмотря на его статус 1.0, игра по-прежнему очень много работает. Но основные идеи заманчивы настолько, что можно упускать из виду графику и случайную ошибку. Версия 1.0 является важной вехой, но во многих отношениях она противоречива - это просто еще одно итеративное обновление, исправление сбоев и перебалансировка боя. Неизбежно, что продукты подражания появятся на этом пути (это случилось и с Minecraft).

Для PUBG задача остается неизменной - не терять того, что сделало игру особенной в первую очередь.