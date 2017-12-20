CES 2018 находится прямо за углом, и мы начинаем заглядывать в то, что мы увидим. Сегодня Samsung анонсировала, что будет демонстрировать новую настенную звуковую панель NW700 Sound +. Samsung говорит, что звуковая панель, которая чуть более двух дюймов в ширину, на 41 процент меньше, чем предыдущая модель, но это не значит, что Samsung обрезает звук. NW700 Sound + имеет встроенный сабвуфер и твитеры с подавлением искажений. Она также имеет три звуковых режима, включая стандартные и объемные режимы, и интеллектуальный режим, который автоматически регулирует громкость и эффекты объемного звучания.

Некоторые другие продукты Samsung, представленные на выставке CES, включают новый ноутбук Samsung Notebook 9 Pen и три новых ноутбука Notebook 9. И, по слухам, мы также посмотрим на Galaxy S9 и S9 Plus.

Пока еще нет слова, когда звуковая панель Samsung выйдет на рынок или сколько она будет стоить.