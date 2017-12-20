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Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером

20.12.2017 21:47 6

Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером

CES 2018 находится прямо за углом, и мы начинаем заглядывать в то, что мы увидим. Сегодня Samsung анонсировала, что будет демонстрировать новую настенную звуковую панель NW700 Sound +. Samsung говорит, что звуковая панель, которая чуть более двух дюймов в ширину, на 41 процент меньше, чем предыдущая модель, но это не значит, что Samsung обрезает звук. NW700 Sound + имеет встроенный сабвуфер и твитеры с подавлением искажений. Она также имеет три звуковых режима, включая стандартные и объемные режимы, и интеллектуальный режим, который автоматически регулирует громкость и эффекты объемного звучания.

Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером

Некоторые другие продукты Samsung, представленные на выставке CES, включают новый ноутбук Samsung Notebook 9 Pen и три новых ноутбука Notebook 9. И, по слухам, мы также посмотрим на Galaxy S9 и S9 Plus.

Пока еще нет слова, когда звуковая панель Samsung выйдет на рынок или сколько она будет стоить.

Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером
Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером
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