Magic Leap, наконец, выпускает версию разработчика своей системы дополненной реальности в следующем году. Компания обещала SDK в начале 2018 года (три года спустя), за которым последовали фактические аппаратные средства, называемые Magic Leap One.

Magic Leap уже привлекла серьезных инвесторов в форме компаний Google и VC, но на протяжении многих лет она предлагает разочаровывающие новости о том, что технология действительно предложит. Ее партнерами являются исландская рок-группа Sigur Rós, Weta Workshop, ILMxLAB и платформа для обмена сообщениями Twilio, хотя ожидается, что ее портал-разработчик откроет свое программное обеспечение для более заинтересованных сторон. Вот что мы можем ожидать.

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ COMICS

Издатель цифрового комикса Madefire объявил о своем партнерстве в начале этого года; он использует свои цифровые преимущества для добавления эффектов, таких как анимация и звук в истории. Компания публикует собственные названия, но также работает с такими компаниями, как Dark Horse, DC и многое другое. На практике Rolling Stone описывает возможность просмотра комиксов на разных глубинах, углах и т.д., со звуковыми и видимыми выступлениями актеров.

МУЗЫКА

В течение последних нескольких лет Sigur Rós работает с Magic Leap. Аудиовизуальный проект «Tonandi» описывается как интерактивный звуковой ландшафт, который позволяет пользователю взаимодействовать с визуальными интерпретациями музыки, тем самым создавая свои собственные. (В этом случае он специально использует новую музыку Sigur Rós, созданной для приложения.)

ИГРЫ

Magic Leap также будет включать в себя игровой опыт, в том числе один из игрового инструмента Weta Workshop. Ожидается, что эта конкретная игра, шутер от первого лица, установленная во вселенной комиксов, орудий и т.д. «Doctor Grordbort».