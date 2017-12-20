Среда, 20 Декабря

Чего ожидать от гарнитуры Magic Leap

20.12.2017 22:12 9

Чего ожидать от гарнитуры Magic Leap

Magic Leap, наконец, выпускает версию разработчика своей системы дополненной реальности в следующем году. Компания обещала SDK в начале 2018 года (три года спустя), за которым последовали фактические аппаратные средства, называемые Magic Leap One.

Magic Leap уже привлекла серьезных инвесторов в форме компаний Google и VC, но на протяжении многих лет она предлагает разочаровывающие новости о том, что технология действительно предложит. Ее партнерами являются исландская рок-группа Sigur Rós, Weta Workshop, ILMxLAB и платформа для обмена сообщениями Twilio, хотя ожидается, что ее портал-разработчик откроет свое программное обеспечение для более заинтересованных сторон. Вот что мы можем ожидать.

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ COMICS
Издатель цифрового комикса Madefire объявил о своем партнерстве в начале этого года; он использует свои цифровые преимущества для добавления эффектов, таких как анимация и звук в истории. Компания публикует собственные названия, но также работает с такими компаниями, как Dark Horse, DC и многое другое. На практике Rolling Stone описывает возможность просмотра комиксов на разных глубинах, углах и т.д., со звуковыми и видимыми выступлениями актеров.

МУЗЫКА
В течение последних нескольких лет Sigur Rós работает с Magic Leap. Аудиовизуальный проект «Tonandi» описывается как интерактивный звуковой ландшафт, который позволяет пользователю взаимодействовать с визуальными интерпретациями музыки, тем самым создавая свои собственные. (В этом случае он специально использует новую музыку Sigur Rós, созданной для приложения.)

ИГРЫ
Magic Leap также будет включать в себя игровой опыт, в том числе один из игрового инструмента Weta Workshop. Ожидается, что эта конкретная игра, шутер от первого лица, установленная во вселенной комиксов, орудий и т.д. «Doctor Grordbort».

Чего ожидать от гарнитуры Magic Leap

Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером
Новая настенная звуковая панель Samsung оснащена встроенным сабвуфером
Karma открывает предзаказ для покупки своей анонимной точки доступа LTE
Karma открывает предзаказ для покупки своей анонимной точки доступа LTE
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.