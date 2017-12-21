LG была одной из первых с высококачественными потребительскими HDR-мониторами, и теперь она готова немного расправить свои крылья. Она представляет три новых дисплея, все из которых обещают более интенсивную визуализацию DisplayHDR 600, то есть они могут достигать 600 нит яркости, сохраняя при этом широкий динамический диапазон, присущий HDR. 34WK95U, 34-дюймовый сверхширокий 5K (то есть 5,120 x 2,160) монитор, предназначенный для видеоредакторов. Он включает в себя порт Thunderbolt 3, который может передавать данные, мощность и видео 5K 60 Гц через одиночный кабель.

Не то, чтобы другие модели не имели своих привилегий. 32-дюймовый 32UK950, который вы видите ниже, является «просто» дисплеем 4K, но он рекламирует технологию nano IPS (наноразмерные частицы на светодиодной подсветке экрана), которая обещает как более точные, так и более насыщенные цвета, достигая 98 процентов кинематографического изображения, класс DCI-P3. Кроме того, LG видит это как идеальное решение для Thunderbolt 3-оборудованных ноутбуков, таких как MacBook Pro. Ее демонстрационная док-станция является первой, которая поддерживает 4-кратное последовательное соединение, поэтому вы можете подключить второй дисплей, сохранив все соединения для передачи данных и питания, к которым вы привыкли.

Есть еще один дисплей, 34-дюймовый 34GK950G. Это «просто» четырехцилиндровый HD-монитор, но он упакует цвета Nano IPS и NVIDIA G-Sync для геймеров, ищущих визуальные эффекты без разрыва.

LG не указала цены на новые мониторы, и неясно, когда они будут в продаже.