Суббота, 23 Декабря

Последние мониторы ПК от LG обеспечивают интенсивный HDR и ультраширокий 5K

21.12.2017 12:50 42

Последние мониторы ПК от LG обеспечивают интенсивный HDR и ультраширокий 5K

LG была одной из первых с высококачественными потребительскими HDR-мониторами, и теперь она готова немного расправить свои крылья. Она представляет три новых дисплея, все из которых обещают более интенсивную визуализацию DisplayHDR 600, то есть они могут достигать 600 нит яркости, сохраняя при этом широкий динамический диапазон, присущий HDR. 34WK95U, 34-дюймовый сверхширокий 5K (то есть 5,120 x 2,160) монитор, предназначенный для видеоредакторов. Он включает в себя порт Thunderbolt 3, который может передавать данные, мощность и видео 5K 60 Гц через одиночный кабель.

Не то, чтобы другие модели не имели своих привилегий. 32-дюймовый 32UK950, который вы видите ниже, является «просто» дисплеем 4K, но он рекламирует технологию nano IPS (наноразмерные частицы на светодиодной подсветке экрана), которая обещает как более точные, так и более насыщенные цвета, достигая 98 процентов кинематографического изображения, класс DCI-P3. Кроме того, LG видит это как идеальное решение для Thunderbolt 3-оборудованных ноутбуков, таких как MacBook Pro. Ее демонстрационная док-станция является первой, которая поддерживает 4-кратное последовательное соединение, поэтому вы можете подключить второй дисплей, сохранив все соединения для передачи данных и питания, к которым вы привыкли.

Последние мониторы ПК от LG обеспечивают интенсивный HDR и ультраширокий 5K

Есть еще один дисплей, 34-дюймовый 34GK950G. Это «просто» четырехцилиндровый HD-монитор, но он упакует цвета Nano IPS и NVIDIA G-Sync для геймеров, ищущих визуальные эффекты без разрыва.

LG не указала цены на новые мониторы, и неясно, когда они будут в продаже.

Magic Leap One: все, что мы еще не знаем
Magic Leap One: все, что мы еще не знаем
Последние мониторы ПК от LG обеспечивают интенсивный HDR и ультраширокий 5K
Последние мониторы ПК от LG обеспечивают интенсивный HDR и ультраширокий 5K
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.