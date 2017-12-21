Magic Leap компания была основана в 2011 году Рони Абовицем, биоинженером, который создал робота хирургической помощи Mako. Он продал компанию Mako за 1,65 миллиарда долларов и использовал эти деньги, чтобы начать Magic Leap и финансировать ее в течение первых четырех лет. Сегодня компания оценивается почти в 6 миллиардов долларов и на сегодняшний день привлекла 1,9 миллиарда долларов, несмотря на то, что показала немного больше, чем анимации высокого уровня и несколько аппаратных рендерингов.

Компания провела последние семь лет, развивая систему Magic Leap Augmented Reality. В настоящее время на девятой итерации установка имеет три компонента. «Lightpack» - это карманный компьютер, который, как утверждает Абовиц, «что-то вроде MacBook Pro или Alienware PC», что было бы невероятно, учитывая его относительный размер в визуализации. Сообщается, что пользователи могут вводить команды либо через жесты рук, либо через модуль «Контроль». Lightpack подключен к третьему компоненту, самим очкам.

По сообщениям, защитные очки «Lightware» используют прозрачные клетки, которые компания называет «фотонные вафли», и согласно Абовицу, переносят фотоны вокруг трехмерной наноструктуры для генерации определенного сигнала цифрового светового поля. В основном, светлое поле - это весь свет, который отскакивает от окружающих нас объектов - «как этот гигантский океан, он повсюду. Это бесконечный сигнал, и он содержит огромное количество информации», - сказал Абовиц.

Абовиц теоретизирует, что зрительная кора мозга не нуждается во всей этой информации, чтобы фактически генерировать наше восприятие мира. Поэтому вместо того, чтобы пытаться воссоздать целостность светового поля, «ему просто нужно было захватить правые части этого светового поля и передать его зрительной коре в глаза ... Мы могли бы сделать небольшую пластину, которая могла бы снова излучают сигнал светового поля обратно через фронт », - сказал он.

Конечно, это довольно интересные радикальные теории. Это не значит, что они необоснованны или что система не работает так, как он говорит. Просто нет возможности самостоятельно проверять любую из этих претензий.

И некоторые из претензий требуют расследования. Например, есть мощный вторичный компьютер, интегрированный в Lightware , который «представляет собой компьютер в реальном времени, воспринимающий мир и обрабатывающий компьютерным зрением, что обладает возможностью машинного обучения, чтобы он мог постоянно осознавать мир за пределами вас». Это много модных слов и больших обещаний, чтобы упаковать в одну пару очков.

И помимо этих предполагаемых возможностей у нас практически нет информации о том, как работает система. Каковы спецификации оборудования, скорости процессора и графического процессора и операционная система? Более того, как работает питание устройства? Каковы его энергетические требования? Он полностью мобилен? Какой срок службы батареи? Нам нужно больше, чем объяснение Абовица: «У него есть диск, WiFi, всякая электроника, так что это похоже на компьютер».

Информация о доступности Magic Leap так же туманна. На веб-сайте Magic Leap говорится, что SDK будет доступен в начале 2018 года, но не было слов даже о предполагаемой дате выпуска оборудования. И даже не спрашивайте о цене. Компания промолчала о MSRP во время анонса, хотя Business Insider заговорил с источниками, близкими к компании в августе, которые заявили, что система будет продаваться в диапазоне от $ 1,000 до $ 1,500. Но опять же, это в лучшем случае.

Есть также вопросы, связанные с демо-выбором Magic Leap. Из всех основных игроков в новостях о технологиях, зачем представлять эту огромную вещь для Rolling Stone и Pitchfork, а не, скажем, Wired или CNET? Возможно, из-за того, что прежние выборы управляют более старыми, более состоятельными читателями, которые, скорее всего, будут покупать эти вещи в первую очередь, учитывая их цену. Или, может быть, более тревожным является то, что компания надеется избежать сурового контроля всего технологического корпуса в прессе, пока продукт практически не окажется в руках потребителей.