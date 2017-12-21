Суббота, 23 Декабря

Charizard будет выглядеть в натуральную величину с обновлением «Pokémon Go» AR +

21.12.2017 13:11 18

Charizard будет выглядеть в натуральную величину с обновлением «Pokémon Go» AR +

Последнее обновление для Pokémon Go не добавляет новых монстров. Вместо этого оно использует передовые технологии расширенной реальности iOS 11, чтобы вы могли лучше смотреть на них. «Новая функция AR + основывается на основном графическом игровом процессе в Pokémon Go и использует структуру ARKit от Apple, чтобы улучшить визуальные эффекты и динамику захвата Pokémon в реальном мире», - говорится в сообщении в блоге. Пикачу и приятели теперь будут правильного размера, основываясь на том, где вы их найдете. Сближение или резервное копирование приведет к тому, что они изменятся в размерах и перспективах, если у вас есть iPhone 6 или более новый.

Это не просто поверхностное обновление. Разработчик Niantic говорит, что вы сможете заработать новый бонус для захвата с каждым существом. Однако, учитывая влияние AR на время автономной работы, вопрос заключается в том, что кто-то собирается использовать это для более чем публикации снимков карманных монстров в Instagram.

«Civilization VI» выходит на iPad и стоит 30 долларов
«Civilization VI» выходит на iPad и стоит 30 долларов
Почти три года спустя «The Witcher 3» заработает в 4K на Xbox
Почти три года спустя «The Witcher 3» заработает в 4K на Xbox
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.