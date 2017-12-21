Последнее обновление для Pokémon Go не добавляет новых монстров. Вместо этого оно использует передовые технологии расширенной реальности iOS 11, чтобы вы могли лучше смотреть на них. «Новая функция AR + основывается на основном графическом игровом процессе в Pokémon Go и использует структуру ARKit от Apple, чтобы улучшить визуальные эффекты и динамику захвата Pokémon в реальном мире», - говорится в сообщении в блоге. Пикачу и приятели теперь будут правильного размера, основываясь на том, где вы их найдете. Сближение или резервное копирование приведет к тому, что они изменятся в размерах и перспективах, если у вас есть iPhone 6 или более новый.

Это не просто поверхностное обновление. Разработчик Niantic говорит, что вы сможете заработать новый бонус для захвата с каждым существом. Однако, учитывая влияние AR на время автономной работы, вопрос заключается в том, что кто-то собирается использовать это для более чем публикации снимков карманных монстров в Instagram.