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Razer дает своему телефону крупное обновление камеры

21.12.2017 17:10 33

Razer дает своему телефону крупное обновление камеры

Когда Razer Phone был впервые анонсирован, мы не знали, чего ожидать. Конечно, у компании был Nextbit, но телефон просто «для геймеров»? Все это выглядело как трюк. Оказывается, нам не нужно беспокоиться. Razer Phone - прочный флагман с 5,7-дюймовым четырехъядерным HD-дисплеем (и редкой частотой обновления 120 Гц), огромной батареей и громкими фронтальными динамиками. Единственная проблема? Камера довольно средняя. К счастью, Razer услышал жалобы поклонников и вытолкнул значительное обновление программного обеспечения. Что он изменил, является загадкой, но результатом должно быть «улучшенное качество изображения» с меньшим шумом, более резкими цветами и более четкими тенями.

Теперь есть кнопка 2x увеличения и «улучшенная скорость затвора» при использовании камеры в условиях низкой освещенности и режиме HDR. Для телефона потребуется значительное улучшение в сравнении с изображениями, выпущенными Pixel 2 от Google или Samsung Galaxy Note 8. Тем не менее, приятно видеть, что Razer поддерживает свой первый смартфон, особенно когда остальная часть устройства так хорошо сочетается. В сообщении в Facebook компания пообещала продолжить обновление своего приложения для камеры «наравне с другими флагманскими телефонами».

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