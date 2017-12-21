The Witcher 3: Wild Hunt's на оборудовании Xbox никогда не была тем, что можно назвать «замечательным» вариантом. Итак, когда Microsoft объявила, что массивная однопользовательская RPG CD Projekt RED была одной из игр, получивших «улучшающий» патч для One X, хотелось такого и для этой игры. Наконец, она будет воспроизводиться в системе. Патч недавно появился, а с ним вкладка «расширенный» в настройках отображения. Вы можете выбрать либо режим 4K, либо режим производительности. Первый дает вам 4K-графику при заблокированном 30 FPS на дисплее UHD. Для владельцев телевизоров 1080p это означает, что в коротких тестах используются суперсэмплированные визуальные эффекты и 60 FPS.

Режим производительности последний определяет приоритетность частоты кадров по сравнению с максимальной визуальной точностью, используя систему динамического разрешения для воспроизведения 60 FPS. В любом режиме, который вы выбираете, оба имеют высокодинамичный диапазон видео. Разработчик отмечает, что HDR также скоро придет в PS4 Pro.