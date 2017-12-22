Программа «Новые рубежи» НАСА состоит из серии беспилотных миссий с целью изучения солнечной системы. Миссии рассчитаны на достижение конкретных целей, определенных широким сообществом планет. Вчера НАСА объявило о двух финалистах для роботизированной миссии New Frontiers с запланированным запуском в середине 2020-х годов. Один из них – миссия возвращения образца кометы; другой - исследовать спутник Сатурна - Титан.

Первая миссия под названием CAESAR или Comet Astrobiology Exploration Sample Return намерена отправить космический корабль обратно на 67P / Churyumov-Gerasimenko. Это та самая комета, которую исследовал космический корабль ESA Rosetta. Эта миссия будет сосредоточена на возвращении образца кометы на Землю. Еще одна примерная миссия OSIRIS-REx, выпущенная в начале этого года и предназначена для астероида Bennu.

Вторая миссия Dragonfly - это квадроцикл, который будет исследовать спутник Сатурна, Титан. Кассини обнаружил всевозможные прохладные черты в океаническом мире Титана, от затопленных каньонов до молекулы, способной способствовать жизни. Эта миссия будет специально разработана для изучения обитаемости различных районов спутника.

Есть три предыдущих миссии «Новые рубежи». Одним из них является New Horizons, который посетил Плутон и находится на пути к исследованию пояса Койпера. Также есть Юнона, которая в настоящее время находится в продолговатой орбите Юпитера, а также вышеупомянутый OSIRIS-REx. Какой бы из двух вариантов ни был выбран, это будет четвертая миссия New Frontiers. Обе миссии получат финансирование еще на один год, чтобы разработать свои концепции.