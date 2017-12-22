Fat Shark, де-факто включающяя в себя дрон-очки- камеру, вступает в игру с беспилотным самолетом 101 с « беспилотной системой тренировки». Как следует из названия, 101 - это квадрокоптер с пилотом. На начальном уровне есть много вариантов – Parrot имеет много - но они, как правило, нацелены на случайных пользователей. 101 нацелен на тех, кто в конечном итоге может захотеть перейти к чему-то более серьезному, но пока не готов вкладывать средства в полный комплект. Или, может быть, это понравится тем, кто интересуется полетом от первого лица (FPV), но не знает, с чего начать. В принципе, вы начинаете здесь.

Предложение простое: 101 поставляется со всем необходимым. Это означает, что в комплект входит сам квадрокоптер, радиоконтроллер, все важные очки и батареи FPV, кабели, антенны и т. д. Как правило, вы покупаете все эти отдельно, соединяете их и надейтесь на лучшее. Fat Shark не первый, кто использует такой подход, но это одна из самых простых и всеобъемлющих реализаций. При цене 250 долларов это также довольно доступно по сравнению с покупкой всего по отдельности. В сделку добавлен тот факт, что если вы решите перейти на новый квадрокоптер, вам не нужно будет выкупать часть экипировки (как если бы вы начали с Parrot).

Выдающимся преимуществом здесь является баланс между простотой (радио имеет очень мало кнопок, и нет привязки контроллера и беспилотного летательного аппарата) и подлинный опыт пилотирования дронов.

С Parrot Mambo легко летать, но он не работает как профессиональный квадрокоптер, а видео-связь WiFi может быть невнятной. 101 работает больше как гонщик (есть более легкие режимы, чтобы учиться), а видеосвязь от скромной камеры (не HD) до очков достигает гораздо лучше. Для абсолютного новичка 101 также поставляется со свободным доступом к программному обеспечению имитатора дронов DRL (просто подключите контроллер к компьютеру через USB), чтобы вы могли изучить основы, не опасаясь сломать новый квадрокоптер.

У большинства мини-квадрокоптеров есть одна большая проблема: время автономной работы. Семь или восемь минут полета довольно стандартное в этом размере. 101 не работает так долго, и каждая заряжаемая USB-камера работает около пяти минут. Вы получите две в коробке, но, вероятно, захотите использовать еще пару: десять минут в воздухе определенно оставят вас голодным.