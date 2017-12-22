Обычно играть в Civilization на ходу означает играть в одну из сокращенных игр Revolution. Они в порядке, но это не одно и то же. Однако вам не придется идти на этот компромисс с этого момента. Aspyr Media выпускает Civilization VI для iPad. Если вы не можете переносить мысли о том, чтобы ждать возвращения домой, прежде чем продвигать науку или вторгаться в империю, вам просто нужно использовать планшет Apple.

Соответственно, Aspyr не стесняется относиться к этому так, как если бы это была обычная версия компьютерной игры, в том числе жесткие требования и высокая цена. Вам нужен довольно недавний планшет, такой как iPad Air 2, 2017 iPad или любой iPad Pro, чтобы запустить ее. И хотя игра бесплатна за первые 60 кругов, вы должны потом потратить 30 долларов в течение периода запуска (60 долларов после 4 января), чтобы разблокировать полный версию. То, что она доступна вообще, впечатляет, однако - сейчас мы находимся в точке, где новейшие сложные компьютерные игры могут запускаться на мобильных планшетах, а не просто более простые игры из заднего каталога студии.