Ученые некоторое время подозревали, что сверхмассивные черные дыры в центре большинства галактик влияют на образование звезд в этой галактике. Теперь, в исследовании, опубликованном на этой неделе в The Astrophysical Journal, ученые, возможно, нашли механизм для того, как это происходит. Команда во главе с Шелли Райт, профессором физики Калифорнийского университета в Сан-Диего, обнаружила, что ветры, генерируемые этими энергичными звездными объектами, дуют по всей галактике и влияют на формирование звезд.

Райт и ее команда изучали сверхмассивную черную дыру, содержащуюся в квазаре в центре галактики 3С 928, которая находится на расстоянии более 9 миллиардов световых лет. Эта сверхмассивная черная дыра позваляет заглянуть в нашу раннюю вселенную, давая нам представление о том, как выглядела бы наша галактика, как она формировалась.

Когда ученые смотрят на близкие нам галактики, они обнаруживают, что масса галактики тесно связана с массой сверхмассивной черной дыры в ее центре. Это было не так для изучаемой гораздо более молодой галактики. Галактика намного менее массивна, чем должна быть, учитывая массу сверхмассивной черной дыры и ожидаемую результирующую корреляцию.

Следствием здесь является то, что масса сверхмассивной черной дыры находилась на месте задолго до образования галактики. Фактически, энергия квазара (сверхмассивная черная дыра, окруженная светом аккреционного диска газа и пыли) может фактически контролировать, как растет галактика.

Понимание того, как формировалась наша ранняя вселенная и почему она развивалась так, как это было сделано, неоценимо, когда речь идет о изучении нашего места в ней сейчас, так что это захватывающее откровение о формировании галактики. Это открытие связано с большим набором данных о далеких квазарах, поэтому будет интересно узнать, какие другие результаты появляются, когда ученые анализируют его дальше.