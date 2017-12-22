Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в 2018 году, что является прекрасным предлогом для совершенствования старых технологий и демонстрации новых заблаговременно перед огромными толпами, которые ринутся в страну в начале следующего года. Сегодня Samsung анонсировала, что в партнерстве с корейской телекоммуникационной компанией KT в мире работает первая в мире сеть LTE-R на высокоскоростном поезде.

Новый высокоскоростной поезд Wonju-Gangneung может проехать до 249,45 км/ч. Это было четко построено с учетом толпы зимних Олимпийских игр, поскольку в пресс-релизе говорится, что поезд «обеспечит общественности более быстрый и легкий доступ к крупнейшим объектам зимних видов спорта в Корее, включая PyeongChang». LTE-R будет работать через линии семи станций со старыми технологиями, такими как транкинговая радиосистема, системы ОВЧ и общественная сеть безопасности (PS-LTE).

LTE-R или LTE-Railway - это система беспроводной связи для подключения тех, кто работает на поездах с теми, кто находится на земле. Она обеспечивает быструю, надежную связь и сигнализацию, преодолевая проблемы с использованием сети LTE на высоких скоростях. Она включает в себя такие функции, как Mission-Critical Push-to-talk или MCPTT, а также выделенную базовую сеть для работы службы.

Samsung является поставщиком пяти различных проектов LTE-R в Южной Корее. Эта технология уже установлена на линии метро Busan, которая была запущена в апреле 2017 года. Это первое применение технологии для скоростной железнодорожной линии.