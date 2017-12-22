Сегодня утром Long Island Iced Tea, производитель напитков в Нью-Йорке, объявил, что изменил свое название на Long Blockchain Corp. Отношение компании к криптовалютности сомнительно - в ней говорится, что она будет «использовать преимущества технологии blockchain» - за что была быстро вознаграждена 200-процентным скачком курса акций на открытии торгов.

Long Island Iced Tea - это не первая или даже самая странная компания, которая пытается заработать на увлечении биткойнами. Поскольку стоимость биткойна взлетела выше $ 15 000 в начале этого месяца, несколько компаний изменили свои названия или сделали заявление, ссылаясь на технологию blockchain или криптовалютность. Просто упоминание биткойна кажется достаточным, чтобы привлечь инвесторов и внимание средств массовой информации.

Bloomberg отметила несколько нерентабельных ребрендинговых усилий: спортивные брюки, соки и компании электронных сигарет, которые, как представляется, имели очень мало общего с биткойном ранее.

Ранее известная как SkyPeople Fruit Juice, компания, основанная в Гонконге, переименовала себя в Future FinTech Group Inc. Несмотря на новый лейбл, компания по-прежнему производит упакованную пищу и в своей ноябрьской презентации для инвесторов упомянула о своих планах по расширению плантаций киви и апельсина.

Другая компания, The Crypto Company, фактически занимается криптовалютой, но стала публичной, приобретя компанию спортивного белья. Компания Crypto во вторник закрыла свои акции SEC, сославшись на обеспокоенность по поводу точности и «потенциально манипулятивных транзакций». Общественная компания спортивного белья, которую она приобрела, довольно амбициозно заявила на своем сайте, что ее бюстгальтеры будут иметь карманы для хранения денег, гигиеническую помаду, ID и крошечное зарядное устройство для телефона.

Затем виртуальный бизнес калифорнийской кампании Vapetek Inc. решил переименовать себя в Nodechain Inc. и говорит, что будет изучать биткойн, эфир и другие криптовалюты. Компания Nodechain заявила, что у нее есть много платформ для ГПУ, которые она купила у американских поставщиков, и оценивает, что каждый день она сможет вытащить около 500 долларов в эфир или в биткойн на каждую установку. Компания, торгуемая на бирже, также изменила домен своего веб-сайта с Vapetek.com на Nodecha.in.

В одном из наиболее экстремальных случаев группа из Гонконга, названная Ping Shan Tea Group Limited, которая, как ее называют, делает чай, переопределила себя как Blockchain Group Co Ltd.. На ее веб-сайте теперь несовместимо изображен гладкий логотип блокчин наряду с большими участками чайной плантации.

Как и Ping Shan, теперь Blockchain Group, Long Blockchain Corp. намерена продолжать делать чай, несмотря на новое название. Все это напоминает пузырь dot dotear dot com, когда случайные компании добавили dot com в свои имена.