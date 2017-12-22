Сегодня игра Playerunknown's Battlegrounds наконец оставляет доступ с 1.0 версией игры, но ее создатели также имеют важную веху в праздновании. По словам разработчика PUBG Corp., в игре есть 30 миллионов игроков как на ПК, так и на недавно выпущенной версии Xbox One. Продажи ускоряются быстро, так как в прошлом месяце компания заявила, что игра, дебютировавшая в марте, достигла 20 миллионов.

Достижение этих цифр менее чем за год приводит PUBG в какую-то эксклюзивную компанию, примерно наравне с многопользовательским шутером Blizzard Overwatch, в который попало 30 миллионов игроков после 11 месяцев в продаже. Оригинальная Destiny, тем временем, сумела культивировать 20 миллионов игроков после приблизительно восьми месяцев доступности. (Издатель Activision не показал конкретных данных для Destiny 2, которая вышла в этом году).

Важность PUBG особенно впечатляет, учитывая, что игра не имеет поддержки крупного издателя, и что на протяжении большей части своего существования она была в довольно грубом состоянии, что по-прежнему очень верно для версии Xbox One. Однако, несмотря на это, игра имеет большой импульс. Недавно PUBG получила важные новые функции, такие как мгновенный повтор и kill-cam, а также долгожданную вторую карту. Microsoft даже связывает PUBG с Xbox One X в течение ограниченного времени, в то время как мобильная версия работает для игроков в Китае.