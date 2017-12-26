Возможно, вы пропустили оригинальную гарнитуру Pico Neo VR, что вышла еще в апреле 2016 года, но ее название снова появилось благодаря переизданию. Следуя HTC Vive Focus, новый Pico Neo, представленный ранее сегодня, представляет собой еще одну автономную гарнитуру VR с отслеживанием с шестью степенями свободы (6DoF), и, к счастью, она выглядит намного лучше, чем ее предшественник. Как и Vive Focus, мы имеем здесь систему слежения за внутренними излучением с двойной камерой, оснащённую Snapdragon 835 от Qualcomm, поэтому она, вероятно, основана на одном наборе разработки, с тем же трехчасовым временем автономной работы, но она имеет более узкое 101-градусное поле зрения вместо 110, и оснащена парой ЖК-экранов с частотой 90 Гц 1440 x 1600, вместо AMOLED.

Как и Vive Focus, Pico Neo поставляется с контроллером трекпада 3DoF по той же цене в 3999 юаней (около $ 610), но бизнес-издание объемом 5 299 юаней (около $ 810) поставляется с двумя контроллерами 6DoF - что-то, что Vive Focus не делает. Последние активируются ультразвуковыми датчиками контроллеров, которые отслеживают их позиции, если они находятся в пределах 160-градусного поля зрения гарнитуры. Будет интересно посмотреть, насколько хорошо это отслеживание работает - в конце концов, если это так просто, как звучит, HTC уже реализовала бы что-то подобное на Vive Focus.

Pico Neo на самом деле является первым сторонним устройством, основанным на платформе Vive Wave VR от HTC, то есть сможет обрабатывать контент, созданный для Vive Focus, а также - пользователи могут захватывать приложения из предварительно загруженного HTC Viveport магазина. Аналогичным образом разработчики, которые хотят поддерживать оба устройства, должны легко переносить существующие Vive, Daydream и Samsung Gear VR на Vive Wave.

На данный момент Pico только открывает предварительные заказы для Neo в Китае, и ожидается, что она поступит к концу января 2018 года. Но, в отличие от Vive Focus, Pico также планирует запустить свою автономную гарнитуру VR в других странах.