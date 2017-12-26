Astrocyte Филиппа Бисли стремится показать, что архитектура может быть не просто декоративной. Построенный из акрила, майлара, сенсоров, пользовательских стеклянных изделий, 3D-печатных огней и с использованием искусственного интеллекта, химии и отзывчивого звукового фона, он не только вызывает эмоциональные реакции, но и реагирует на движения и жесты участников. Гигантская, тонко выглядящая структура (вдохновленная астроцитарными нервными клетками) также вызывает необычайно уважительные взаимодействия с людьми-наблюдателями.

Воздушная конструкция была частью Expo Expo, Innovation and Technology (EDIT 2017) в Торонто и размещена на заброшенном заводе по производству мыла Unilever. Она была построена из 300 000 компонентов Philip Beesley Architect Inc. (PBAI) в сотрудничестве с группой Living Architecture Systems группы Beesley в Университете Ватерлоо.

Astrocyte реагирует на движения зрителей с образцами света, объемного звука и вибраций, не похожих на сигналы, распространяющиеся вдоль нерва. В стекле также содержатся масла и химикаты, предназначенные для представления структуры и энергии органической жизни. С помощью работы, Бисли и его группа Living Architecture также изучают будущие строительные материалы, которые могут самовосстанавливаться или изменять пространство через медиа, свет и звук.

«PBAI Studio работает с широким консорциумом художников, инженеров, ученых и исследователей в качестве центрального члена исследовательской группы Living Architecture Systems», - сказал Бисли в журнале «Farmboy Fine Arts». «Мы изучаем возможности архитектуры следующего поколения, чувствительных сред, цифровых медиа и захватывающей скульптуры. Поэтому мы спрашиваем, как здания и окружающая среда начнут узнавать и заботиться о нас?».

Astrocyte основан на «биофильной» архитектуре и дизайне, который утверждает, что люди врожденно стремятся соединиться с природой. Как и для некоторых видов растительности и других природных систем, она выглядит хрупкой, но достаточно жесткой, чтобы взаимодействовать с участниками выставки.

«Работа прочная, но деликатная по своей природе, и это, по-видимому, стимулирует различные способы действий», - сказал Бисли. «Наблюдение за людьми, взаимодействующими с этими пространствами, весьма поразительно, потому что, как правило, происходят необычайно нежные и уважительные ответы. Разве мы заставили кого-то испытать другую, и, возможно, более здоровую форму взаимодействия?»

Astrocyte был создан в сотрудничестве с 4D Sound, при поддержке Совета по исследованиям социальных наук и гуманитарных наук Канады и Совета искусств Онтарио.