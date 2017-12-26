Среда, 27 Декабря

«Star Trek: Bridge Crew» снижает потребность в гарнитуре VR

26.12.2017 23:26 9

«Star Trek: Bridge Crew» снижает потребность в гарнитуре VR

Нет никаких сомнений в том, что Star Trek: Bridge Crew выигрывает от VR - он помогает справиться с фантазией о том, как управлять звездолетом. Однако у большинства людей нет гарнитуры VR, в которой вам нужно играть в игру, что затрудняет сбор экипажа. Red Storm и Ubisoft находят решение. Они сделали игру для всех, выпустив обновление «non-VR», которое делает игру доступной для всех, у кого есть PS4 или достаточно мощный ПК. Вы можете играть с другими, есть ли у них гарнитуры или нет, и даже графические улучшения для игроков, не относящихся к VR, могут использовать более легкие требования к обработке.

Ранее мы видели, как некоторые требования к VR отбрасывают некоторые игры, но это все еще необычный шаг, когда многие игры добавляют VR-режимы. Однако неудивительно, что разработчики разветвятся. Хотя гарнитуры VR становятся все более доступными, нет сомнений в том, что у большинства геймеров их нет. Это делает VR-игры жесткой продажей, и это не очень устойчивый бизнес. Если студии не могут позволить себе экспериментировать, у них может быть мало выбора, кроме как сначала писать игры для обычных игроков, а также использовать поддержку VR в качестве бонуса.

Поскольку PUBG выпускает версию 1.0, теперь у нее 30 миллионов игроков
Поскольку PUBG выпускает версию 1.0, теперь у нее 30 миллионов игроков
«Civilization VI» выходит на iPad и стоит 30 долларов
«Civilization VI» выходит на iPad и стоит 30 долларов
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.