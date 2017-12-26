Нет никаких сомнений в том, что Star Trek: Bridge Crew выигрывает от VR - он помогает справиться с фантазией о том, как управлять звездолетом. Однако у большинства людей нет гарнитуры VR, в которой вам нужно играть в игру, что затрудняет сбор экипажа. Red Storm и Ubisoft находят решение. Они сделали игру для всех, выпустив обновление «non-VR», которое делает игру доступной для всех, у кого есть PS4 или достаточно мощный ПК. Вы можете играть с другими, есть ли у них гарнитуры или нет, и даже графические улучшения для игроков, не относящихся к VR, могут использовать более легкие требования к обработке.

Ранее мы видели, как некоторые требования к VR отбрасывают некоторые игры, но это все еще необычный шаг, когда многие игры добавляют VR-режимы. Однако неудивительно, что разработчики разветвятся. Хотя гарнитуры VR становятся все более доступными, нет сомнений в том, что у большинства геймеров их нет. Это делает VR-игры жесткой продажей, и это не очень устойчивый бизнес. Если студии не могут позволить себе экспериментировать, у них может быть мало выбора, кроме как сначала писать игры для обычных игроков, а также использовать поддержку VR в качестве бонуса.