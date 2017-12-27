Если вы считаете, что НАСА играет в длинную игру с планом поместить людей на Марс в 2030-х годах, вы еще ничего не видели. Новый ученый узнал, что команда в Лаборатории реактивного движения администрации приступила к планированию миссии, которая отправит космический корабль в систему Alpha Centauri в ... 2069. Да, это 52 года, и приурочено к 100-летию путешествия на Луну Аполлона 11. Зонд будет искать признаки жизни вокруг потенциально обитаемой экзопланеты Proxima b, придавая человечеству гораздо лучший внешний вид, чем он мог бы получить при наблюдении из дома.

Так почему долго ждать? Технологии, чтобы сделать эту поездку реалистичной, пока не существует. JPL рассчитывает на продвижение технологии к тому моменту, когда результаты вернутся вовремя, чтобы иметь смысл. Это займет 44 года, когда Alpha Centauri будет находиться на расстоянии около 4,4 световых лет, совершающая поездку на десятой скорости света,. Таким образом, сомнительно, что вы или даже ближайшие поколение вашей семьи будете жить, чтобы увидеть результаты. Зонд не доходил до системы до 2113 года, и, разумеется, данные не вернутся на Землю до 4,4 года спустя в лучшем случае.

Тем не менее, примечательно, что НАСА даже имеет такую миссию на своем радаре, предполагая сокращение бюджета и другие решения. Она начинает думать о своей роли в очень долгосрочной перспективе, когда межзвездное исследование не ограничивается только телескопами. Breakthrough Starshot надеется запустить небольшой зонд, который будет уходить гораздо раньше и будет путешествовать гораздо быстрее, прибывая через 20 лет. Подумайте о миссии NASA 2069 в качестве резервной копии, если Starshot не работает или последующие действия, которые могли бы изучить звездную систему на большей глубине.