Ученые UCSF обнаружили, что могут «взломать» специальные клетки, которые помогают сгибать ткань (мезенхимальные клетки) для создания трехмерных фигур из живых тканей. Трюк состоит в том, чтобы выложить эти клетки в определенных образцах, которые «перетягивают» на волокна внеклеточных матриц других клеток. Вы можете создавать удивительно разнообразные предметы.

Исследователи хотят совместить свою работу по формообразованию с другими открытиями с тканевым рисунком, и им нужно понять, как клетки меняются в ответ на эту складку.

Однако практические последствия уже очевидны. Это может привести к лабораторным органам, которые предназначены для точных спецификаций с использованием естественных процессов самих клеток. Вы также можете видеть мягких роботов, созданных в основном из живого материала, а не инертные вещества, такие как резина. Это чересчур жутко (представьте роботов, которые могут расти), но это также может значительно расширить то, что возможно в медицине и технике.