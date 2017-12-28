Ученые «взломали» клетки для создания трехмерных фигур из живой ткани
Ученые UCSF обнаружили, что могут «взломать» специальные клетки, которые помогают сгибать ткань (мезенхимальные клетки) для создания трехмерных фигур из живых тканей. Трюк состоит в том, чтобы выложить эти клетки в определенных образцах, которые «перетягивают» на волокна внеклеточных матриц других клеток. Вы можете создавать удивительно разнообразные предметы.
Исследователи хотят совместить свою работу по формообразованию с другими открытиями с тканевым рисунком, и им нужно понять, как клетки меняются в ответ на эту складку.
Однако практические последствия уже очевидны. Это может привести к лабораторным органам, которые предназначены для точных спецификаций с использованием естественных процессов самих клеток. Вы также можете видеть мягких роботов, созданных в основном из живого материала, а не инертные вещества, такие как резина. Это чересчур жутко (представьте роботов, которые могут расти), но это также может значительно расширить то, что возможно в медицине и технике.