Три недели назад компания Yukai Engineering завершила успешную кампанию Kickstarter, в которой она собрала около 110 000 долларов для Qoobo, которая представляет собой подушку с роботизированным хвостом кошки, которая реагирует на физическое взаимодействие с пользователем. Теперь заинтересованные покупатели могут предварительно заказать Qoobo для ожидаемой поставки осенью 2018 года. Цена составляет 89 долларов за подушку.

Qoobo была первоначально разработана после того, как сотрудник не смог сохранить любимую кошку. Компания стремилась создать подушку, которая могла бы обеспечить комфорт, подобный тому, который дарят кошки или собаки. Цель состояла в том, чтобы почувствовать, что на вашем колене на самом деле животное, с точки зрения веса, размера, текстуры и движения хвоста.

Подушка-кошка работает на перезаряжаемых батареях, и она будет работать около 8 часов между зарядами. Она весит 1 кг. Подушка поставляется в двух цветах: Husky Grey и French Brown. Хотя она была первоначально создана для обеспечения комфорта для пожилых людей, которые больше не могут держать своих питомцев, это также будет забавной игрушкой для нынешнего владельца кошки, чтобы сделать их существующих животных невероятно ревнивыми.