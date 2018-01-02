Ученые сделали важный шаг вперед в воссоздании того, как человеческий организм делает сперму, что в один прекрасный день может означать создание искусственных сперматозоидов и яиц для лечения бесплодия. Исследователи из Института Гурдона Университета Кембриджа считаются первой командой, достигшей «промежуточной точки» - важной вехой - на пути между стволовыми клетками и незрелой спермой.

Этот путь, который команда пытается отслеживать и понимать, включает в себя эмбриональные клетки, превращающиеся в незрелую сперму, посредством ряда сложных этапов, известных как мейоз. Клетки следуют за одним и тем же путешествием около восьми недель, прежде чем принимать разные направления в зависимости от того, должны ли они быть спермой или яйцами. Раньше команде удалось отслеживать этот путь до отметки в четыре недели. Теперь, используя новую технологию в виде миниатюрных искусственных яичек (так называемые «гонадальные органоиды»), она находится на пути к тому, чтобы передать эту точку и получить новое, глубокое понимание процесса создания спермы.

Эта работа могла бы послужить важным ключом к причине бесплодия и потенциально предложить новую надежду бесплодным парам. Клиникам в Великобритании запрещено использовать искусственную сперму или яйца, но если ученые смогут совершенствовать производство зародышевых клеток (что, по словам команды, может произойти примерно через десять лет), регуляторы могут столкнуться с давлением, чтобы изменить правила. Гей-пары могут иметь ребенка, который генетически связан с обоими из них, например, или женщины могут выбирать для выращиваемых в лаборатории яиц вместо приема препаратов для лечения бесплодия.

Но пока практические применения этого типа работы были продемонстрированы на мышах, преимущества для людей остаются довольно далекими. Директор по репродуктивной науке и здоровью женщин UCL Хелен О'Нил сказала: «Большая часть амбиций воссоздать репродуктивные процессы в лаборатории - это дальнейшее понимание этих процессов. Удивительно, как мало мы понимаем фундаментальную динамику начала жизни».