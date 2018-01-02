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Звуковой зонд Китая услышал звук из Марианской впадины

02.01.2018 19:37 30

Звуковой зонд Китая услышал звук из Марианской впадины

Команда китайских ученых завершила первый акустический тест в Марианской впадине, и результаты могут привести к прорыву в понимании того, как звук передается в самых глубоких частях океана. Исследователи из Северо-Западного политехнического университета в провинции Шаньси сбросили и извлекли акустический зонд в долину на южном конце траншеи, что составляет около 11 километров под поверхностью.

По словам South China Morning Post, эта долина является Challenger Deep и является самой глубокой зарегистрированной точкой на морском дне Земли. На таких глубинах звук имеет решающее значение для общения, поскольку нет света.

Исследователи смогли услышать звуки из самой глубокой части океана, и они оставили шесть акустических датчиков в траншее, чтобы собирать информацию об окружающем морском шуме в течение года. Они будут получены в ноябре. Это первый такой эксперимент для Китая, и его результаты могут не только помочь понять, как глубоководные существа общаются со звуком, но также могут иметь военные применения.

Звуковой зонд Китая услышал звук из Марианской впадины
Звуковой зонд Китая услышал звук из Марианской впадины
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