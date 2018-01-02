Команда китайских ученых завершила первый акустический тест в Марианской впадине, и результаты могут привести к прорыву в понимании того, как звук передается в самых глубоких частях океана. Исследователи из Северо-Западного политехнического университета в провинции Шаньси сбросили и извлекли акустический зонд в долину на южном конце траншеи, что составляет около 11 километров под поверхностью.

По словам South China Morning Post, эта долина является Challenger Deep и является самой глубокой зарегистрированной точкой на морском дне Земли. На таких глубинах звук имеет решающее значение для общения, поскольку нет света.

Исследователи смогли услышать звуки из самой глубокой части океана, и они оставили шесть акустических датчиков в траншее, чтобы собирать информацию об окружающем морском шуме в течение года. Они будут получены в ноябре. Это первый такой эксперимент для Китая, и его результаты могут не только помочь понять, как глубоководные существа общаются со звуком, но также могут иметь военные применения.