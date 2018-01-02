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Новая техника сканирования считывает скрытые надписи в саркофагах мумии без вскрытия

02.01.2018 19:57 9

Новая техника сканирования считывает скрытые надписи в саркофагах мумии без вскрытия

Историки могут использовать сканирование, чтобы заглянуть внутрь мумий, не рискуя причинить урон, но это не верно для папирусных коробок, в которые помещались мумии, прежде чем поместить их в гробницу. Если вы хотите прочитать письмо на этом папирусе, то обычно приходилось уничтожать коробки. В этом теперь не будет необходимости, ведь исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали технологию сканирования, которая позволяет вам читать такие письма, оставив коробки неповрежденным.

Если вы сканируете футляр светом на разных частотах, вы можете сделать свечение чернил и, таким образом, увидеть написанное под пастой и гипсом, которые обычно скрывают текст. Большая часть написанного является незахватывающим чтивом (Би-би-си описывает их как списки покупок и налоговые декларации), но в этом-то и дело - речь идет об открытии египетской истории за пределами членов королевской семьи и других известных людей.

Техника уже нашла успех с одной мумией, хранящейся в Кенте. Не уверены, что она найдет широкое распространение. Как и при использовании методов, используемых для чтения закрытых книг, это позволяет исследователям иметь лучшее из обоих миров: они могут читать «секретный» текст, не жертвуя бесценными реликвиями.

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