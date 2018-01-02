Среда, 3 Января

LG демонстрирует первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей 8K

02.01.2018 20:15 6

LG демонстрирует первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей 8K

Так же, как 4K и HDR, наконец, идут в мэйнстрим, амбициозные люди в LG Display также заняты, продвигая свою технологию OLED до 8K. На ближайшем CES, корейский производитель позволит участникам приблизиться к новому 88-дюймовому OLED-дисплею 8K, который является как самой большой OLED-панелью с самым высоким разрешением на сегодняшний день.

Раньше наибольший размер OLED-экрана составлял 77 дюймов и «только» - 4K. Хотя эта комбинация в настоящее время предлагается для потребителей такими компаниями, как LG Electronics, Sony и Panasonic, все они выставляют свои большие OLED-панели от LG Display.

LG демонстрирует первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей 8K

С ее главным конкурентом Samsung Display, которая давно переключиля свое внимание с OLED-телевизоров на телевизоры QLED, LG Display теперь является единственным крупным OLED-дисплеем в мире. Тем не менее, с потенциальной конкуренцией со стороны других стран, таких как Япония, LG Display сделала огромные инвестиции, чтобы гарантировать, что она по-прежнему будет иметь преимущество, увеличив производственные мощности OLED, а также сделает больший толчок в мобильных OLED-панелях - на котором доминирует ее партнер Samsung. Часть этого включает в себя строительство нового завода OLED за пределами Кореи в первый раз - в городе Гуанчжоу в Китае, и это было недавно одобрено правительством Южной Кореи.

Последние проекты Samsung C-Lab включают частные портативные динамики
Последние проекты Samsung C-Lab включают частные портативные динамики
LG демонстрирует первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей 8K
LG демонстрирует первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей 8K
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.