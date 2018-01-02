Так же, как 4K и HDR, наконец, идут в мэйнстрим, амбициозные люди в LG Display также заняты, продвигая свою технологию OLED до 8K. На ближайшем CES, корейский производитель позволит участникам приблизиться к новому 88-дюймовому OLED-дисплею 8K, который является как самой большой OLED-панелью с самым высоким разрешением на сегодняшний день.

Раньше наибольший размер OLED-экрана составлял 77 дюймов и «только» - 4K. Хотя эта комбинация в настоящее время предлагается для потребителей такими компаниями, как LG Electronics, Sony и Panasonic, все они выставляют свои большие OLED-панели от LG Display.

С ее главным конкурентом Samsung Display, которая давно переключиля свое внимание с OLED-телевизоров на телевизоры QLED, LG Display теперь является единственным крупным OLED-дисплеем в мире. Тем не менее, с потенциальной конкуренцией со стороны других стран, таких как Япония, LG Display сделала огромные инвестиции, чтобы гарантировать, что она по-прежнему будет иметь преимущество, увеличив производственные мощности OLED, а также сделает больший толчок в мобильных OLED-панелях - на котором доминирует ее партнер Samsung. Часть этого включает в себя строительство нового завода OLED за пределами Кореи в первый раз - в городе Гуанчжоу в Китае, и это было недавно одобрено правительством Южной Кореи.