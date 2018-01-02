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Китай прекратил производство 553 моделей автомобилей для топливной экономичности

02.01.2018 20:42 24

Китай прекратил производство 553 моделей автомобилей для топливной экономичности

Новый год оказывается головной болью для некоторых производителей автомобилей в Китае. По состоянию на 1 января в стране было приостановлено производство 553 моделей автомобилей, которые не соответствовали стандартам топливной эффективности. Некоторые из них происходят из партнерских отношений с иностранными тяжеловесами, включая Beijing Benz Automotive, Chery и FAW-Volkswagen. Неясно, как скоро эти компании могут перезапустить производственные линии, хотя это, вероятно, связано с поиском силовых агрегатов, которые соответствуют целям потребления топлива.

Были признаки того, что это разразиться. В декабре регуляторные органы заявили, что постепенно будут устанавливать более строгие нормы выбросов на новых автомобилях, а недавно они увеличили налоговые льготы EV до 2020 года. Более того, Китай не стеснялся желать в конечном итоге запретить все автомобили с ископаемым топливом. Автопроизводители знают, что они не могут продолжать статус-кво, если они хотят продолжать заниматься бизнесом в Китае, а это означает более эффективные двигатели, гибриды и, в конечном счете, чистые электрические автомобили полностью займут рынок.

Замораживание производства резко контрастирует с США. Недавно принятый республиканский налоговый план не включает меры, которые позволили бы убрать налоговый кредит EV, но стимулы для перехода на экологически чистые автомобили далеки от того, чтобы выжить, когда нынешняя администрация решила защищать ископаемое топливо. Между тем, Китай агрессивно проводит более экологичные автомобили, потому что у него мало выбора. Загрязнение воздуха является серьезной угрозой в Китае, и все, что он может сделать для сокращения использования ископаемого топлива, может оказать ощутимое влияние на здоровье его жителей.

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