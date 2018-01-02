Среда, 3 Января

Больница в Японии будет использовать роботов, чтобы помочь в ночную смену

02.01.2018 21:45 3

Больница в Японии будет использовать роботов, чтобы помочь в ночную смену

В Нагоя, Япония, городе, где когда-то находился целый музей, посвященный робототехнике, больница скоро добавит роботов, разработанных Toyota, медицинскому персоналу. Нет, они не будут делать операции: в феврале больница Университета Нагоя развернет четыре бота, чтобы переносить медикаменты и образцы проб между этажами в течение года.

Роботы - это, по сути, мобильные холодильники емкостью 90 литров, которые полагаются на радар и камеры для увеличения масштаба в больнице. Если они натыкаются на людей, они запрограммированы, чтобы увернуться от них или вежливо произнести «Извините меня, пожалуйста, позвольте мне пройти», согласно The Asahi Shimbun. Персонал может вызвать роботов и назначить пункт назначения для своей медицинской нагрузки с помощью планшета.

Нагоя построила роботизированную систему в сотрудничестве с Toyota Industries, дочерней компанией автопроизводителя, которая производит автозапчасти и электронику. Пробный запуск будет запускать роботов с 17:00 до 8:00 во время ночной смены, когда меньше людей ходят по этажам. Если испытание пройдет успешно, объект может выбрать развертывание большего количества единиц.

Робот-гуманоид пронес Олимпийский факел в Южной Корее
Робот-гуманоид пронес Олимпийский факел в Южной Корее
Honda представила концепт роботов-помощников
Honda представила концепт роботов-помощников
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.