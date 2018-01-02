В Нагоя, Япония, городе, где когда-то находился целый музей, посвященный робототехнике, больница скоро добавит роботов, разработанных Toyota, медицинскому персоналу. Нет, они не будут делать операции: в феврале больница Университета Нагоя развернет четыре бота, чтобы переносить медикаменты и образцы проб между этажами в течение года.

Роботы - это, по сути, мобильные холодильники емкостью 90 литров, которые полагаются на радар и камеры для увеличения масштаба в больнице. Если они натыкаются на людей, они запрограммированы, чтобы увернуться от них или вежливо произнести «Извините меня, пожалуйста, позвольте мне пройти», согласно The Asahi Shimbun. Персонал может вызвать роботов и назначить пункт назначения для своей медицинской нагрузки с помощью планшета.

Нагоя построила роботизированную систему в сотрудничестве с Toyota Industries, дочерней компанией автопроизводителя, которая производит автозапчасти и электронику. Пробный запуск будет запускать роботов с 17:00 до 8:00 во время ночной смены, когда меньше людей ходят по этажам. Если испытание пройдет успешно, объект может выбрать развертывание большего количества единиц.