Samsung делает традицию из открытия проектов C-Lab на крупных торговых выставках, а CES 2018 не является исключением. Технологический гигант представляет три эксперимента, начиная со своего уникального S-Ray динамика. Делает направленное аудио-портативное устройство - вы можете слушать свои мелодии в любом месте, где бы вы ни находились, без потенциального дискомфорта в наушниках или подвергая всех вашим музыкальным вкусам. Samsung тестирует несколько моделей, в том числе чехол для смартфона и динамик с подставкой для шеи, который встречается как менее навязчивая версия Tone Studio от LG.

Два других проекта ориентированы на здоровье. Интеллектуальные очки Relumino превращают предыдущую визуальную помощь Samsung Gear VR в специальные очки. Соедините очки со смартфоном, и они переведут видео со встроенной камеры на более удобные для просмотра изображения на их дисплее. Они могут фильтровать или инвертировать цвета, повышать четкость и устранять слепые пятна, не требуя громоздких головных уборов. Samsung надеется, что это может позволить тем, у кого плохое зрение, выйти на улицу или читать с большим комфортом.

Между тем, GoBreath служит для восстановления возможности для тех, кто страдает либо от повреждения легких, либо от осложнений от анестезии. Комбинация дыхательного устройства и мобильного приложения помогает научить техникам глубокого дыхания, которые в противном случае были бы трудными, и поможет вам отслеживать прогресс. У врачей также есть доступ к результатам через облако, поэтому они могут сказать, восстанавливаете ли вы себя в надежных темпах.

Как и во всех проектах C-Lab, нет гарантии, что они станут продуктами для доставки. Тем не менее, все трое имеют очень явные преимущества - мы не будем шокированы, если хотя бы один из них поступит в продажу в будущем.