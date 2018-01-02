Провода отстой. Они либо всегда слишком длинные, либо слишком короткие, они легко ломаются, и они никогда не остаются распущенными. Но теперь это новый год, и какой лучший способ начать 2018 год, чем вырезать провода полностью из вашей жизни?

Новый зарядный аккумулятор от Avido, WiBa, очень похож на любой другой аккумулятор - это маленький прямоугольник размером с телефон, но он полностью обрезает шнур. Все, что касается WiBa, предназначено для работы без шнуров: оно заряжается само по себе через зарядное устройство Qi, а затем заряжает ваш телефон по беспроводной сети (также используя стандарт Qi), когда вы выходите из дома.

Ожидается, что WiBa будет стоить 99,95 долларов, когда он поступит в продажу в конце этого года, и вы получите беспроводную зарядную площадку (которую вы можете использовать в качестве стандартной зарядной подушки Qi) и аккумуляторную батарею. Но сам пакет - это всего лишь 5000 мАч, что делает это дорогостоящим предложением.

Конечно, есть USB-C-порт, в который можно вручную зарядить аккумулятор и порт USB типа A, чтобы подключить кабель, чтобы зарядить телефон по-старому. Но у кого есть время для этого? Это 2018 год, и провода мертвы.

Но шутки в сторону, WiBa говорит о более высокой тенденции беспроводной зарядки, продолжающей расти как настоящий универсальный стандарт, помимо телефонов в долгосрочной перспективе, даже если это немного непрактично из идеи для повседневного использования.

WiBa - это не первый аккумулятор для поддержки беспроводной зарядки для телефонов. Например, у Mophie есть его зарядная силовая станция, стоимость которой равна 99,95 долларов как WiBa и вдвое превышает пропускную способность в 10 000 мАч. Но WiBa - это первое устройство, которое полностью беспроводное, позволяющее вам заряжать сам аккамулятор с помощью беспроводного зарядного устройства. Другие аккамуляторы, такие как Mophie's, грустно привязаны к физическому тросу.