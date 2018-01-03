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LG запустит «малиновый красный» V30 на выставке CES 2018

03.01.2018 23:01 3

LG запустит «малиновый красный» V30 на выставке CES 2018

LG запускает новый вариант V30 на выставке CES 2018, ориентируясь на те, которые не очень любят оригинальные черные, синие, серебряные и лавандовые цвета телефона. Предстоящая версия называется «малиновый красный», приглушенный красно-розовый телефон, который намного темнее, чем «pink rose» Samsung Galaxy S8. LG V30 - это ошибочный телефон, который является мощным и неполированным - он работает очень хорошо, но он имеет тусклый, песчаный экран. Он производит фантастические звуки, но его камера может работать лучше при слабом освещении, и она имеет средний срок службы батареи.

LG запустит «малиновый красный» V30 на выставке CES 2018

Красная версия ничем не отличается от других цветов, но LG, вероятно, надеется, что новый привлекательный оттенок может убедить людей, наконец, купить телефон. Поначалу он будет доступен в родной стране LG, Южной Корее, сразу после CES и выйдет на ключевые рынки Европы и Азии после этого.

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