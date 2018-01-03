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Телевизоры LG 2018 года становятся быстрее и умнее с помощью Google Assistant и Alexa

03.01.2018 23:17 21

Телевизоры LG 2018 года становятся быстрее и умнее с помощью Google Assistant и Alexa

Телевизоры LG за три года заработали лучшие показатели, и в 2018 году они снова готовы принять всех желающих. Как и вся бытовая электроника нынешней эпохи, новые телевизоры компании готовы к разработке с использованием технологии ThinQ, но вы, вероятно, больше заинтересованы в поддержке сторонних интеллектуальных домашних сервисов, таких как Google Assistant и Amazon Alexa. В верхней части линейных OLED-телевизоров будет встроен новый процессор Alpha 9, который не только достаточно мощный для ИИ, но и готов к передаче видео с высокой частотой кадров до 120 кадров в секунду.

Чип также утверждает лучшую цветопередачу и «четырехступенчатый процесс шумоподавления», хотя нам будет интересно узнать, можно ли его отключить, чтобы избежать влияния эффекта сглаживания движения на качество изображения.

Телевизоры LG 2018 года становятся быстрее и умнее с помощью Google Assistant и Alexa

Пока еще нет слов о ценах на OLED-дисплеи, но если вы предпочтете использовать технологию ЖК-дисплея, которая, скорее всего, будет дешевле, линейка Super UHD от LG будет иметь аналогичный процессор Alpha 7 внутри и улучшенную подсветку с более плотными светодиодными зонами. В этом году они показывают «Advanced HDR от Technicolor», который включает поддержку еще раз для HDR-10, Dolby Vision или Hybrid Log-Gamma-кодированного видео, а также готовы декодировать любой звук Dolby Atmos.

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