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Галактики перестают делать звезды раньше, если в них размещаются сверхмассивные черные дыры

03.01.2018 23:50 6

Галактики перестают делать звезды раньше, если в них размещаются сверхмассивные черные дыры

Супермассивная черная дыра может быть массой более миллиона раз больше, чем у нашего Солнца; эти астрономические сущности, кажется, лежат в центре всех массивных галактик. Они были теоретизированы как гейткиперы к росту галактик и звездообразованию какое-то время, поскольку они тянут все холодные газы в галактике, которые могут быть использованы для создания большего количества звезд. Новое исследование, проведенное командой из Калифорнийского университета в Санта-Крусе, показывает зависимость между скоростью гашения газов (или гашением) галактик с размером их черных дыр.

Исследователи измерили разные длины волн света, поступающего из близлежащих массивных галактик, с данными из обзора Massive Galaxy Survey по телескопу Hobby-Eberly. Это позволило команде во главе с Игнасио Мартином-Наварро создать исторический снимок скорости охлаждения газа ранней Вселенной. Сравнивая галактики и скорость их нового звездообразования, команда обнаружила, что тушение в любой данной галактике более эффективно и, следовательно, происходит раньше, в галактиках, которые содержат массивную центральную черную дыру. «Наблюдаемая связь между массой черных дыр и эффективностью образования звезд применяется ко всем поколениям звезд, сформировавшихся на протяжении всей жизни галактики, открывая непрерывное взаимодействие между активностью черных дыр и барионным охлаждением», - пишет команда в своей статье в Nature.

Это не первый случай, когда исследователи обнаружили связь между звездообразованием и черными дырами. Более раннее исследование с Гершельской космической обсерваторией показало, что галактики с мощными активными черными дырами дают меньше звезд, чем у менее активных черных дыр. И еще в декабре исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего подробно рассказали, как сверхмассивные черные дыры влияют на формирование галактик. Новое исследование показывает, что масса черных дыр также имеет эффект.

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