XYZPrinting - это компания, известная тем, что делает доступными 3D-принтеры для дома, и сегодня она собирается показать еще больше. В этом году на выставке Consumer Electronics Show выпущено не одно, не два, а три новых устройства. Но если вы вообще обращаете внимание на компанию, все они должны быть хорошо знакомы. Это потому, что они просто новые, обновленные версии существующих продуктов.

Первым, кто получил обновление, является da Vinci 3D Pen, который первоначально дебютировал в 2016 году. Новую версию, однако, называют 3D Pen Cool, и, как вы можете понять из названия, она будет намного более безопасной, чем предыдущие версии, благодаря некоторым изменениям температуры, которые делают предметы более прохладными на ощупь. Это делает его намного лучшим конкурентом 3Doodler, который является ее главным соперником.

Как и предыдущее 3D-перо da Vinci, 3D Pen Cool экструдирует пластиковую нить PLA в воздухе для создания 3D-скульптуры. Она имеет двухцветный светодиодный индикатор (красный и зеленый) плюс две кнопки управления действием для погрузки и разгрузки. Она питается через кабель microUSB, который утверждает, что XYZPrinting легче, чем традиционный шнур питания.

Следующим шагом является da Vinci Nano, которым дразнили на прошлогодней выставке CES, но в конечном итоге не отправили его в розницу. С тех пор, однако, XYZPrinting усовершенствовала Nano, чтобы включить новый программный пакет, который называется XYZ и позволяет пользователям печатать 3D прямо со своих планшетов (и в конечном итоге их телефонов). Он по-прежнему столь же компактен - 11,94 см в квадрате, но теперь доступен в белом цвете вместо красного. И да, XYZPrinting надеется, что на этот раз Nano будет доступен для всех.

И последнее, но не менее важное - это da Vinci color AiO, который предназначен скорее для малого бизнеса, чем для конечного потребителя. Он сочетает в себе возможности печати и сканирования в полном цвете благодаря сочетанию технологии струйной печати и 3D-печати, которая наполняет нить PLA капельками краски различного цвета.

Как и во всех их продуктах, эти устройства стоят довольно дорого. Da Vinci 3D Pen Cool будет стоить 44,95 доллара, Nano обойдется всего в 229 долларов, а бизнес-ориентированный AiO будет доступен примерно за 4000 долларов. Компания заявляет, что все они будут доступны в начале этого года.