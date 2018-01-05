Суббота, 6 Января

Последняя 3D ручка XYZPrinting стоит всего 45 долларов

05.01.2018 19:39 18

Последняя 3D ручка XYZPrinting стоит всего 45 долларов

XYZPrinting - это компания, известная тем, что делает доступными 3D-принтеры для дома, и сегодня она собирается показать еще больше. В этом году на выставке Consumer Electronics Show выпущено не одно, не два, а три новых устройства. Но если вы вообще обращаете внимание на компанию, все они должны быть хорошо знакомы. Это потому, что они просто новые, обновленные версии существующих продуктов.

Первым, кто получил обновление, является da Vinci 3D Pen, который первоначально дебютировал в 2016 году. Новую версию, однако, называют 3D Pen Cool, и, как вы можете понять из названия, она будет намного более безопасной, чем предыдущие версии, благодаря некоторым изменениям температуры, которые делают предметы более прохладными на ощупь. Это делает его намного лучшим конкурентом 3Doodler, который является ее главным соперником.

Как и предыдущее 3D-перо da Vinci, 3D Pen Cool экструдирует пластиковую нить PLA в воздухе для создания 3D-скульптуры. Она имеет двухцветный светодиодный индикатор (красный и зеленый) плюс две кнопки управления действием для погрузки и разгрузки. Она питается через кабель microUSB, который утверждает, что XYZPrinting легче, чем традиционный шнур питания.

Последняя 3D ручка XYZPrinting стоит всего 45 долларов

Следующим шагом является da Vinci Nano, которым дразнили на прошлогодней выставке CES, но в конечном итоге не отправили его в розницу. С тех пор, однако, XYZPrinting усовершенствовала Nano, чтобы включить новый программный пакет, который называется XYZ и позволяет пользователям печатать 3D прямо со своих планшетов (и в конечном итоге их телефонов). Он по-прежнему столь же компактен - 11,94 см в квадрате, но теперь доступен в белом цвете вместо красного. И да, XYZPrinting надеется, что на этот раз Nano будет доступен для всех.

И последнее, но не менее важное - это da Vinci color AiO, который предназначен скорее для малого бизнеса, чем для конечного потребителя. Он сочетает в себе возможности печати и сканирования в полном цвете благодаря сочетанию технологии струйной печати и 3D-печати, которая наполняет нить PLA капельками краски различного цвета.

Как и во всех их продуктах, эти устройства стоят довольно дорого. Da Vinci 3D Pen Cool будет стоить 44,95 доллара, Nano обойдется всего в 229 долларов, а бизнес-ориентированный AiO будет доступен примерно за 4000 долларов. Компания заявляет, что все они будут доступны в начале этого года.

Это устройство расскажет вам, насколько плохи ваши волосы
Это устройство расскажет вам, насколько плохи ваши волосы
Microsoft делится информацией о предварительном заказе для термостата Cortana за 319 долларов
Microsoft делится информацией о предварительном заказе для термостата Cortana за 319 долларов
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.