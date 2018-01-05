В то время как Kohler в основном известна простыми светильниками для ванной комнаты, она выпускает несколько элитных интеллектуальных продуктов, таких как туалеты, в течение многих лет. Но теперь компания расширяется до всей ванной. Бренд представил новую платформу на выставке CES, Kohler Konnect, которая работает на новой линейке продуктов, которую пользователи могут настраивать с помощью пресетов и управления движением или голосом, а некоторые даже имеют встроенную Amazon Alexa.

Они применяются к новому набору продуктов, от зеркал до душевых кабин и туалетов, предназначенных для работы с Konnect. Пользователи могут запускать душ, нагревать сиденье для унитаза, регулировать освещение для зеркала или заполнять ванну до желаемой глубины посредством голосового управления. Пользователи могут играть с настройками, используя новое приложение для iOS и Android, а платформа Konnect в целом может автоматизировать задачи и контролировать использование воды. Некоторые из новых продуктов в линейке могут подключаться к Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit.

Конечно, сначала это может показаться тупой идеей. Но по мере того, как все больше голосовых помощников проникают в дома и в жизни, создание ванной, которая реагирует на ваш голос и жесты, вероятно, будет естественной.