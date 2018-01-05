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Nokia 6 больше не является смартфоном начального уровня

05.01.2018 20:56 24

Nokia 6 больше не является смартфоном начального уровня

Подобно тому, как HMD стартовал с 2017 года, выпустив свой первый Android-смартфон Nokia 6 в Китае, сегодня он представил обновленную модель для того же региона. Основываясь на аналогичном дизайне алюминиевого сплава, наиболее очевидными изменениями в этом втором поколении Nokia 6 являются добавленные цвета по бокам аппарата, с черной версией с медной подсветкой и белой версией с розовым золотом. Аналогично, центрированный вертикальный рельеф камеры получил блестящий обод соответствующего цвета. Старые емкостные кнопки под экраном 5.5 дюймов Full HD IPS также исчезли, а прямоугольный считыватель отпечатков пальцев теперь находится на обратной стороне в круговой форме.

С точки зрения спецификаций, наиболее интересная часть здесь заключается в том, что этот новый телефон Nokia 6 заменил чипсет Qualcomm Snapdragon 430 начального уровня на гораздо более приятный Snapdragon 630 - тот же кусок кремния внутри HTC U11 Life, Moto X4 и ASUS ZenFone 4 - вместе с более быстрой оперативной памятью LPDDR4 (Китай по-прежнему предлагает 4 ГБ) для запуска Android 7.1.1 Nougat из коробки. Аналогичным образом, он, наконец, заглушил разъем micro-USB в пользу USB-C.

Nokia 6 больше не является смартфоном начального уровня

В то время как у телефона появился второй микрофон для поддержки пространственного захвата звука Nokia OZO Audio, он потерял второй громкоговоритель, который потенциально делает просмотр видео менее интересным, а Nokia OZO Audio не так убедительно, когда мы попробовали его с тремя микрофонами на Nokia 8. С другой стороны, есть еще 3,5-мм разъем для наушников для быстрого подключения других аудио периферийных устройств, или вы можете просто пойти с беспроводной связью с радио Bluetooth 5.0.

Все остальное остается неизменным, особенно камеры: на задней панели имеется 16-мегапиксельный основной объектив с f / 2.0 с 1-метровым датчиком плюс двойной светодиод, а для сэлфи есть 8-мегапиксельная фронтальная камера f / 2.0 с датчиком 1,12 мкм плюс 84-градусный широкоугольный захват. И да, режим Dual-Sight, введенный Nokia 8, также поддерживается здесь. Другие лакомые кусочки включают в себя батарею емкостью 3000 мАч, радиотелефон LTE Cat 4, слоты с двумя SIM-картами и расширение памяти с помощью карты microSD (хотя это занимает второй слот для SIM-карты).

Учитывая ту же самую цену в 1699 юаней (около 260 долларов) для 64-гигабайтной версии с 4 ГБ оперативной памяти, этот новый телефон Nokia 6 является чуть более привлекательным, чем его предшественник. Еще лучше, есть также 32-гигабайтная версия, оцененная в 1499 юаней (около 230 долларов) для тех, кто имеет более жесткий бюджет. Там нет ни слова, когда эта модель поступит на другие рынки, но на данный момент люди в Китае могут зарезервировать один до запуска 10 января, и они должны получить свои новые телефоны задолго до китайского Нового года.

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