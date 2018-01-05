LG демонстрирует свою линейку проекторов 2018 на выставке CES 2018, и среди них первый 4K UHD-проектор марки, который не совсем выглядит как большинство сверстников. Модель (HU80KA) представляет собой компактное, вертикальное устройство, которое может создавать 150-дюймовый экран на стене. Его портативный дизайн стал возможен благодаря его беззеркальному I-образному двигателю, который позволяет ему выполнять свою работу независимо от того, разместите ли вы его на полу или аккуратно повесите его на потолке. LG говорит, что это продукт инженеров компании, которые бросают вызов себе, чтобы сделать проектор размером 4K меньше, чем другие на рынке, не жертвуя производительностью.

HU80KA, помимо того, что он является первым UHD-проектором LG, по-видимому, также является самым ярким, на 2500 люменах – когда full HD проекторы имеют 2000. И поскольку разрешение - это еще не все, модель поддерживает HDR-контент, а также делает изображения более живыми. С точки зрения аудио, HU80KA поставляется с двумя динамиками 7 Вт, но его можно легко подключить к внешним громкоговорителям или звуковым панелям через оптический выход, HDMI или Bluetooth. К сожалению, у LG по-прежнему нет информации о ценах и доступности.