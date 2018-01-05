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«Аврора» Криса Урмсона будет лицензировать свои автономные системы вождения

05.01.2018 23:36 9

«Аврора» Криса Урмсона будет лицензировать свои автономные системы вождения

Как Hyundai, так и Volkswagen Group объявили сегодня, что они сотрудничают с компанией Aurora Innovation, занимающейся самообслуживанием, и будут включать автономные системы управления фирмы в свои собственные транспортные средства. Hyundai будет использовать эту технологию в своем новейшем автомобиле на топливных элементах, дебютировав на следующей неделе на выставке CES, а Volkswagen Group заявляет, что она может быть включена в ряд транспортных средств своих брендов, включая самозарядные Sedric, шаттлы, грузовые фургоны или грузовики.

«Аврора» была запущена в прошлом году тремя крупными выстрелами в мир самообслуживания - Крисом Урмсоном, который возглавлял проект по самообслуживанию Google, прежде чем он был выпущен как Waymo, Стерлингом Адерсоном от Tesla и Дрю Багнеллом от Uber. Компания ориентирована на разработку высоконадежных и полностью автономных систем управления, которые они могут затем лицензировать для таких компаний, как Hyundai и Volkswagen. Хотя такая стратегия означает, что у этих компаний не будет таких эксклюзивных технологий, как если бы они сами ее разработали, это позволяет им быстрее освоить ее и в то же время уделять меньше ресурсов технологиям, которые в настоящее время находятся в постоянном потоке. Главный директор в Volkswagen Group Йоханн Юнгвирт сказал, что запуск с автозагрузкой, как «Аврора», был сделан из-за людей в команде «Авроры». «Это не просто команда основателя, - сказал он. «Команда, которую они смогли нанять, талант, который они привлекают. Они лучшие в мире. Прогресс, достигнутый за столь короткий промежуток времени, просто потрясающий».

Volkswagen Group, которая работает над интеграцией технологии «Аврора» в свои транспортные средства в течение последних шести месяцев, планирует испытать двузначное число самоходных автомобилей к концу 2018 года, увеличив этот флот до трехзначных цифр в следующем году. Hyundai также стремится к тому, чтобы к 2021 году были выпущены самоходные автомобили.

«Аврора» Криса Урмсона будет лицензировать свои автономные системы вождения
«Аврора» Криса Урмсона будет лицензировать свои автономные системы вождения
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