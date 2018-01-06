Microsoft представила свой термостат с Cortana под названием GLAS еще в июле, и теперь у нас есть более подробная информация об этом. Программный гигант в партнерстве с Johnson Controls, создателем первого в комнате термостата, создал устройство, и это красота. Он также поставляется с высокой ценой: 319 долларов и доступен для предварительного заказа сейчас для поставки в марте 2018 года.

GLAS работает под управлением Windows 10 IoT Core и имеет великолепный полупрозрачный сенсорный дисплей. Вы можете контролировать температуру, проверять погоду, контролировать качество воздуха в помещении и на открытом воздухе и многое другое. GLAS будет следить за качеством воздуха и настраивать его, чтобы ваш дом был комфортным. Как и Nest, GLAS изучит ваши предпочтительные температуры и внесет необходимые корректировки.

Пользователи также могут использовать Cortana, который интегрирован в интеллектуальный термостат, для управления GLAS. Вы можете сказать такие вещи, как «Эй Кортана, настрой температуру на 20 градусов», и термостат отреагирует и изменит настройки соответственно. GLAS также будет иметь аналогичную функциональность для интеллектуального динамика. Cortana может проверять трафик, просматривать погоду, отвечать на вопросы, рассказывать о вашем календаре и многом другом.

Это, безусловно, великолепный термостат, но $ 319 не дешево, особенно если учесть, что наименее дорогое Nest составляет всего 169 долларов. Однако, если вы планируете использовать GLAS как термостат, так и умный динамик, цена становится более приемлемой.