По-видимому, около 2 миллионов американцев не могут работать из-за шума в ушах, и это также самая распространенная инвалидность у ветеранов. У этого условия еще нет лекарств, но страдающим от него, возможно, не придется терпеть все фантомные звонки, щелканья и шипения на всю жизнь, благодаря устройству, разработанному исследователями из Мичиганского университета. Их создание относится к тиннитусу с использованием точно рассчитанных звуков и слабых электрических импульсов, направленных на то, чтобы убедить поврежденные нервы в области ствола мозга, называемые дорсальным кохлеарным ядром, снова работать правильно.

Руководитель группы и профессор медицинской школы U-M Сьюзен Шор объяснила:

«Когда основные нейроны в [дорзальном кохлеарном ядре], называемые веретенообразными клетками, становятся гиперактивными и синхронизируются друг с другом, фантомный сигнал передается в другие центры, где происходит восприятие. Если мы сможем остановить эти сигналы, мы можем остановить тиннитус. Это то, что пытается сделать наш подход ... »

Сначала группа проверила небольшое коробчатое устройство на морских свинках, прежде чем тестировать его на 20 пациентов с тиннитусом, которые использовали его 30 минут каждый день в течение четырех недель. Он издавал звук в уши и чередовал его с точно рассчитанными, мягкими электрическими импульсами на щеке или шее для половины пациентов. Другая половина получила только звуки. Они обнаружили, что громкость фантомных звуков уменьшилась на 12 децибел у некоторых пациентов, которые получили как звуки, так и электрические импульсы. Несколько испытуемых даже сказали, что их тиннитус полностью исчез. Однако те, кто получил звуки, не сообщили об изменении их состояния.

Благодаря тому, как работает их устройство, оно может лечить соматический шум в ушах. Люди, у которых есть этот вариант, могут модулировать фантомный звон / шипение, которое они слышат, нажимая на часть лица и лоб или сжимая челюсть. К счастью, исследования говорят, что две трети пациентов с тиннитусом страдают от соматических форм заболевания, что делает их устройство многообещающим лечением для большинства людей. Исследователи пытаются найти способ заставить его работать так же хорошо, как и для несоматических пациентов. Они также проводят больше исследований и тестов, чтобы выяснить, как сделать его эффект дольше, так как симптомы тестерующих вернулись через пару недель.

Шор сказала: «Мы определенно поддерживаем эти результаты, но нам нужно оптимизировать длительность лечения, определить, какие подгруппы пациентов могут принести наибольшую пользу, и определить, работает ли этот подход у пациентов, у которых есть несоматические формы состояния, которые не могут быть модулированы маневрами головы и шеи ».