LG произвела большое впечатление со своими роботами на прошлогодней выставке CES, и она не останавливается на этом. После пробных прогонов своего Airport Guide Robot и Airport Cleaning Robot в Международном аэропорту Инчхон корейская компания теперь расширяет свою семью роботов - теперь под маркой «CLOi» - с тремя новыми моделями, предназначенными для коммерческого использования: Serving Robot, Porter Robot и Shopping Cart Robot. Эти машины, похоже, примерно такого же размера, как и Airport Guide Robot, и вы найдете знакомые пары нефритовых глаз на круглой пластине наверху.

Как можно понять из названия, вы можете ожидать, что Serving Robot LG будет работать как в отелях, так и в лаундж зоне в аэропорту и, возможно, даже в ресторанах, где он может доставлять клиентам напитки и блюда с помощью выдвижного лотка. У него также есть второе отделение наверху, которое может предоставить другие предметы - например, полотенце, как показано на фотографии выше.

Что касается Porter Robot, он предназначен для обработки экспресс-регистрации и выписки (включая платежи), чтобы сократить время ожидания в гостиницах, а также помочь нести чемодан. Нет ни слова о том, каков максимальный размер чемодана, но на основании вышеприведенной фотографии он должен, по крайней мере, быть чемоданом среднего размера вместо размера ручной переноски.

И последнее, но не менее важное: робот для покупок - это то, что он говорит, и он появится в супермаркетах премиум-класса. Он имеет встроенный сканер штрих-кодов, который позволяет клиентам проверять цены, а также отображать список покупок. Робот также может привести вас к вашим желаемым продуктам, и вы можете делать такие запросы через приложение для смартфонов. Что касается того, как робот будет следить за клиентом, это еще не подтверждено.