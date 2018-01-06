Если вы когда-либо хотели получить более точный анализ ваших волос, если вы хотите добавить немного техники в рутину для ухода за волосами, или если вы просто не доверяете своему парикмахеру, то у Schwarzkopf есть кое-что для вас. Henkel Beauty Care и ее бренд Schwarzkopf Professional выпускают анализатор волос, который, возможно, даст вам более подробную оценку состояния ваших волос. Используя датчики ближнего инфракрасного и видимого света, устройство может измерять уровень влажности, качество внутренних волос и истинный цвет волос и может помочь вашему специалисту по уходу за волосами разработать индивидуальный план цвета и ухода.

Мы видели, как в последние годы технологии проникают в сферу ухода за волосами. Withings и L'Oreal придумали умную расческу, которая может рассказать вам, когда вы слишком сильно расчесываете, а сверхзвуковой фен для волос Dyson имеет микропроцессор, который держит вкладки в температуру воздуха, который он выкачивает. L'Oreal также обратился к VR, чтобы обучить новых парикмахеров.

Анализатор SalonLab от Schwarzkopf является частью трио продуктов, направленных на уход за волосами. Существует также приложение-консультант, которое помогает парикмахеру в процессе анализа и может показать клиенту, как новый цвет волос будет выглядеть на них раньше времени. Приложение также помогает придумать персонализированные рецепты продуктов для волос, которые можно смешать в салоне с помощью SalonLab Customizer.

В этом году система SalonLab поразит парикмахерские в США и Европе, но Henkel также продемонстрирует ее на выставке CES 2018, которая стартует в Лас-Вегасе 9 января.