Samsung никогда не говорила о том, чтобы продвигать свои партнерские отношения с Олимпиадой (которая распространяется на Зимние игры 2018 года в Южной Корее), но теперь она пытается найти новые гаджеты в спортивном мире. Нидерландский филиал компании спонсирует двух голландских гонщиков на коротких дистанциях и оснащает их SmartSuits - новым комплектом с сенсорным дисплеем, предназначенным для расширения их обучения.

Каждый SmartSuit имеет пять датчиков, которые передают показатели положения тела в реальном времени вплоть до миллиметра обратно на смартфон Galaxy S8 национального тренера. Там пользовательское приложение захватывает данные и вычисляет положение тела каждого гонщика, когда они вращаются вокруг льда. Тренер может использовать приложение, чтобы послать вибрирующий шум на запястье костюма - скажем, в качестве предварительно настроенного сигнала для регулировки положения.

Это тренировочные костюмы, поэтому вы не увидите, что голландские фигуристы оденут их в PyeongChang, когда зимние игры начнутся 9 февраля 2018 года. Они адаптированы для каждого спортсмена, поэтому не ожидайте, что они появятся в розничной торговле в ближайшее время - хотя отслеживание ваших собственных показателей для улучшения вашей собственной пригодности было бы намного более полезным, чем концепции «умного костюма» NFC, которые Samsung продвигал на выставке CES в прошлом году.