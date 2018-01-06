Vuzix уже много лет выпускает умные очки, но одна из предстоящих моделей будет, по-видимому, особенной. По словам Bloomberg, нью-йоркская компания дебютирует с Alexa-совместимыми очками на CES 2018. По-видимому, вы сможете спросить Alexa, как вы обычно это делаете, и очки будут показывать результаты на дисплее à la Google Glass. Например, если вы спросите Alexa о направлениях, очки могут отображать карту на экране AR, если у вас есть учетная запись Amazon. Компания сообщила изданию, что она взволнована тем, что устройство «способно довести Alexa до клиентов по-новому».

Это устройство представляет собой будущее Amazon, предусмотренное для Alexa, когда она открыла технологию голосового помощника. Совсем недавно Alexa получила возможность разговаривать с микроволновками и электромобилями, и вы, вероятно, можете ожидать, что этот список будет расти еще дальше. Титан электронной коммерции также выпустил комплект мобильных аксессуаров, что упростило разработчикам возможность подключать наушники и носители Bluetooth к голосовой системе.

Если пара очков, которые могут говорить с Alexa, звучит наиболее интригующе в связке, вы должны быть готовы выложить за них 1000 долларов. Руководитель Vuzix Пол Траверс знает, что это довольно высокая цена, но компания надеется, что сможет продать их до $ 500 к 2019 году. Он считает, что «все рано или поздно появятся с помощью очков с Alexa-enabled», поэтому предложение компании должно быть по конкурентоспособной цене.