Не думайте, что достаточно иметь Amazon Alexa в вашей машине. Garmin считает, что у нее есть лучшее предложение. Ее новый Speak Plus включает в себя тот же помощник по голосовой связи, который предлагает направления, воспроизведение музыки и другие функции управления громкой связью, но также он находиться в камере, которая может записывать «инциденты» и доставлять оповещения. Он предупредит вас, если вы слишком близко к машине, если вы дрейфуете из своей полосы или если этот заторможенный трафик наконец-то начал двигаться.

Plus продолжает соединяться с вашим смартфоном, чтобы подключиться к сети, и может использовать либо Bluetooth, либо aux-кабель для прослушивания музыки в аудиосистеме вашего автомобиля. Экран OLED обеспечивает основные навигационные данные, поэтому вы не пропустите ни одного поворота.

Неудивительно, что добавление камеры повышает цену. Speak Plus будет продаваться за $ 230, когда поступит в продажу 22 января или более 150 долларов за оригинальный Speak. Однако это может иметь больше смысла. Многие люди довольствуются установкой своего телефона и использованием встроенного помощника, и нет смысла говорить, если у вас есть автомобиль с Apple CarPlay или Android Auto. Тем не менее, это дает вам некоторые полезные функции безопасности и страхования в дополнение к тому, чтобы держать глаза на дороге, пока вы едете в незнакомое место.