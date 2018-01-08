Да, вы можете слушать музыку на умных часах, не держа свой телефон поблизости, но это обычно означает установку относительно простого отслеживания состояния. Однако у Garmin есть решение, которое устраняет эти компромиссы - она только что представила Forerunner 645 Music, часы с GPS-навигацией, которые (неожиданно) сохраняют до 500 песен для воспроизведения через наушники Bluetooth. Вы можете отслеживать свои прогоны (или ездить на велосипеде или плавать) и подробные статистические данные, которые нужно учитывать при прослушивании мелодий, которые вы сохранили либо с вашего компьютера, либо из потоковых служб, таких как iHeartRadio.

Часы - это модернизация в отделе стиля. Это первый Forerunner со стальной рамкой, поэтому он хорошо выглядит дома на запястье, когда вы не находитесь в середине полумарафона. Вы также получите Garmin Pay, постоянный цветной дисплей и поддержку Running Dynamics Pod, который отслеживает статистику, как каденцию и длину шага. Аккумулятор продлится до недели в обычном режиме работы с функцией smartwatch, хотя это сократится до 5 часов, если вы будете использовать GPS и музыку.

645 Music доступен за 450 долларов, а 645 музыкальных файлов - за 400 долларов, если вы предпочитаете слушать отличную музыку на открытом воздухе или в спортзале. Это потенциальная сделка, если вы хотите саундтрек, пока вы тренируетесь на полумарафон, но просто убедитесь, что вы намерены использовать более продвинутое отслеживание Garmin. Вы можете получить больше пользы от Apple Watch или Gear Sport, если вам нужны только основы, такие как калорийность.