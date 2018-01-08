Как бы то ни было, один из самых диких концептов, показанных на выставке CES, пока не имеет проводов, ни власти, ни даже включения. MirraViz - компания из Фремонта, Калифорния, которая специализируется на выпуске очень специфического вида экрана проектора, который позволяет нескольким людям смотреть разные видеоролики одновременно. Мы не говорим о картине в картине: то, что вы видите, полностью зависит от того, где вы сидите.

Теоретически экран MirraViz похож на один из тех линзовидных карт, с которыми вы, вероятно, играли в детстве. Разница в том, что миллионы оптических элементов, встроенных в панель, означают, что фактическое ограничение количества видео, которое вы могли бы отображать на нем, не было. Это, в конечном счете, просто сводится к тому, сколько проекторов вы можете сжать вокруг панели.

Кроме того, панели MirraViz делают удивительно отличную работу, отражающую свет, поэтому изображения заметно ярче, чем на традиционном телевизоре. И, конечно же, они делают больше, чем просто смотрят фильмы - компания также делает большой толчок, чтобы понравиться геймерам.

Основатель MirraViz Дэвид Цзян говорит, что только несколько компаний в мире технически достаточно сложны для производства этих панелей, но поскольку они никоим образом не являются электронными, они значительно дешевле стандартного телевидения. Есть, конечно, некоторые недостатки. Во-первых, вы в основном должны быть прямо за проектором, чтобы получить наилучшее представление о видео. Это также означает, что экраны MirraViz практически невозможно сфотографировать. Для тех, у кого уже есть комплект проекторов, панели MirraViz начинаются с 55 дюймов за 499 долларов. Для тех, у кого есть деньги для записи и новизны в их сердцах, компания также предлагает пакеты с проекторами.